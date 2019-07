Valeria Marini problemi con la la Polizia a Roma, interviene il Capo: ‘Dovrà pagare una sanzione salata’

Valeria Marini, la showgirl stellare, fa parlare ancora di se. La bella biondona impegnata in un video clip già diventato virale, è stata multata, ecco i motivi

Valeria Marini la bella showgirl, continua a far parlare di se. La ballerina e showgirl dell’ex Bagaglino, pare sia stata multata per un reato commesso nelle piazze di Roma.

Valeria Marini multa dalla polizia

La showgirl Valeria Marini in questo periodo è impegnato in un bellissimo videoclip che la vede protagonista di un suo singolo estivo. Anche se di professione la musica non è il suo forte, la bella showgirl si diletta a fare quasi tutto e le riesce bene o quasi. La troupe dell’amica di Pamela Prati ha deciso di girare il tutto nella bella Roma, nello specifico in Piazza di Spagna.

La showgirl però ha voluto fare le cose in grande tanto che i fan e il pubblico ha accolto con tanto calore la notizia e il video clip della ex gieffina.

La Marini multata per il bagno

Valeria Marini durante il video clip a quanto pare, ha deciso di fare insieme alla sua troupe qualcosa di poco legale. A quanto pare la showgirl ha deciso di farsi un bel bagno nella fontana di Piazza di Spagna. Pare però che il bagno non gli era stato consentito dalla polizia che attirato migliaia di persone alla fontana.

La polizia infatti non è arrivata subito sul posto, ma attraverso le telecamere di videosorveglianza, hanno permesso ai poliziotti di individuare chi avesse commesso il reato. Il capo della polizia si è espresso cosi:

“La Polizia era impegnata in cima alla scalinata per riprendere alcune persone che stavano bivaccando sul monumento. Appena hanno notato l’assembramento di persone intorno alla fontana sono scesi e non vedendo nessuno dentro la vasca hanno contattato la centrale operativa che, proprio tramite le telecamere di sorveglianza, ha accertato il bagno proibito”

La showgirl è stata beccata dalle telecamere di sorveglianza ed infatti è stata ricompensata con una bella multa salata.