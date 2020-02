Dramma in Val Gardena: cade con gli sci e batte la testa. La drammatica morte dell’imprenditore di Camucia, Alfredo Marconi.

Cade con gli sci e batte violentemente la testa: morto Alfredo Marconi. Cosa è accaduto sulla pista?

Incidente sulla pista da sci in Val Gardena

Drammatico incidente sulla pista da sci in Val Gardena. Nella mattina di ieri, come riporta anche Today.it, si è verificata una tragedia sulla Saslong di Ciampinoi.

Alfredo Marconi, imprenditore 76enne di Camucia, aveva deciso di trascorrere in Trentino Alto Adige un fine settimana con i suoi nipoti.

Così verso le 10:30 di ieri mattina è partito per la discesa sulla Saslong, una pista piena di curve e particolarmente difficile da percorrere.

Ad un certo punto, però, è accaduto l’irreparabile: Alfredo Marconi ha perso il controllo degli sci. L’uomo ha battuto violentemente la testa e nonostante indossasse il casco di protezione, per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi immediati, allertati da un amico dell’imprenditore, sono giunti sulla pista con un’eliambulanza, ma purtroppo il 76enne non ce l’ha fatta.

Le cause della caduta

Aperta un’indagine per accertare cause e dinamica della rovinosa caduta costata la vita a Marconi. Ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo abbia accusato un malore mentre stava sciando. Perdendo il controllo degli sci, sarebbe finito fuori pista, battendo la testa.

Quando l’eliambulanza è giunta sul posto, Marconi era già in arresto cardiaco. Nulla è stato possibile fare per salvarlo.

La comunità di Camucia è ancora sotto choc per quanto accaduto. Alfredo Marconi era molto noto in città. Qualche anno fa un altro grave lutto aveva colpito la famiglia dell’imprenditore. Il figlio Simone aveva perso la vita in un drammatico incidente in moto.

Solo qualche giorno fa una tragedia simile si è verificata a Madonna di Campiglio, dove Cristina Cesari, 25enne di Civitanova Marche, ha perso la vita dopo una rovinosa caduta dagli sci.