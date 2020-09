Trump ha scelto il giudice Barrett per la Corte Suprema

Se la nomina verrà confermata dal Senato, la conservatrice Barrett prenderà il posto di Ruth Bader Ginsburg, deceduta nei giorni scorsi.

L’audizione di Barrett davanti alla commissione giustizia del Senato dovrebbe iniziare il 12 ottobre.

Il Presidente Donald Trump ha presentato il giudice della corte d’appello federale Amy Coney Barrett come suo candidato alla Corte Suprema, dando inizio a una battaglia che potrebbe garantire una corte conservatrice.

Il Presidente Trump ha riferito che Barrett

Barrett, 48 anni, che siede alla 7th Circuit Court of Appeals di Chicago, è una delle preferite dai conservatori per le sue opinioni anti-aborto.

La sua conferma darebbe ai conservatori sei dei nove seggi della corte, potenzialmente spostando le sentenze considerevolmente a destra.

ha riferito Barrett alla folla di circa 150 persone nel Rose Garden.

“Se confermato, non assumerei quel ruolo per il bene di coloro che sono nella mia cerchia, e certamente non per il mio bene.”