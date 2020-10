USA elezioni presidenziali, Biden in vantaggio su Trump di 17 punti

I sondaggi danno Biden in testa di 17 punti, Barack Obama gli darà il suo sostegno. Trump e Biden lottano per conquistare voto degli anziani.

I risultati dei sondaggi parlano chiaro: al momento Biden è in testa nella corsa alla Casa Bianca con 17 punti di distacco da Donald Trump.

Ora entrambi lottano per conquistare il voto degli anziani, chi si aggiudicherà il favore degli ultrasessantenni avrà una grande fetta di elettori in più. È uno scontro combattuto con parole pesanti quello iniziato tra i due candidati.

Trump in svantaggio, Biden sopra di 17 punti

Mancano solo tre settimana al voto per le presidenziali in America: Joe Biden e Donald Trump continuano a sfidarsi per conquistare più elettori possibili a colpi di parole taglienti.

Ora è la volta degli ultrasessantenni: entrambi puntano a conquistarsi il voto degli anziani.

Trump attacca Biden:

A Biden interessano più di immigrati che gli anziani

e Joe Biden risponde prontamente:

Per lui invece per gli anziani si può anche fare a meno.

Il sondaggio al momento conferma che Biden è in vantaggio di 17 punti su Trump, si legge su Agi.it.

È trapelata un’informazione importante: Barack Obama, la cui parola fa gran leva sui democratici, salirà presto sul palco a favore di Joe Biden.

Sia Biden che Trump cercano di darsi addosso a vicenda mettendo in dubbio più volte la reciproca preparazione sia fisica che mentale: entrambi si giudicano inadatti a sostenere il peso di un mandato presidenziale.

Joe Biden in Florida: ‘Siete sacrificabili’

In Florida Joe Biden ha visitato un centro per anziani sostenendo con fermezza che l’attuale presidente ha troppo spesso voltato le spalle agli anziani.

A sostegno di ciò, Biden ha voluto ricordare a tutti i presenti che Trump, come risposta all’emergenza pandemica, ha cercato di abrogare l’Affordable Care Act (cioè l’Obamacare) che ha potuto garantire assistenza sanitaria a milioni di americani.

Nel centro anziani di Pembroke Pie, Biden continua il suo discorso affondando il presidente e proprio riferendosi a Trump ha affermato:

Siete sacrificabili e ignorabili. NON siete praticamente nessuno, è così che vede gli anziani.

Biden tiene comizi con la mascherina sempre indossata mentre Trump appena può la toglie immediatamente: l’avversario del presidente non si risparmia di ricordare che a suo parere l’unico anziano che Donald Trump ha a cuore è proprio Donald Trump.

La replica di Trump dalla Pennsylvania

Dopo queste accuse di Biden ovviamente non tarda ad arrivare la replica del presidente Trump. Dopo la Florida ha volato fino in Pennsylvania rispettando il suo viaggio pro-campagna.

Sulla pista del John Murtha Johnstown-Cambria County Airport, a pochi metri dall’aereo presidenziale Air Force One, si è tolto la mascherina per dire la sua.

Una folla di persone lì pronta ad accoglierlo ed ascoltarlo, tutti ammassati e alcuni senza mascherina. Il presidente a squarciagola ha confermato di voler difendere a tutti i costi l’eredità di Cristoforo Colombo.

Ha poi sparato a zero su Joe Biden:

sarebbe il peggiore presidente della storia

concludendo che sarebbe una vera e propria catastrofe per gli ultrasessantenni.

Tutti i sondaggi danno in vantaggio Biden, le prossime settimane saranno decisive.