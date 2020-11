Per la vicepresidente Harris adesso con Biden presidente l’America ha i mezzi per costruire un futuro migliore.

Joe Biden ha effettuato il suo primo discorso da presidente la scorsa notte. L’uomo, uscito vincitore nelle elezioni contro l’ex presidente Donald Trump, promette dei cambiamenti importanti per gli Stati Uniti d’America.

Joe Biden promette un futuro migliore per tutti gli americani

“Domani sarà un giorno migliore. Sarò un presidente che unisce e non che divide: torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. Non ci sono Stati blu o Stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti”.

Nonostante la netta vittoria su Trump, Joe Biden ha invitato la popolazione all’unità, e a non trattare gli oppositori come nemici. Il neo presidente, inoltre, promette di impegnarsi a rappresentare anche e soprattutto coloro che non l’hanno sostenuto.

Il presidente ha annunciato una dura lotta contro il coronavirus

Uno dei primi punti che ha promesso di affrontare Biden è la lotta al terribile coronavirus, il quale ha devastato non poco gli States negli ultimi mesi. Proprio su questo punto, il presente annuncia che lunedì presenterà una task force di scienziati incaricati di aiutarlo a trovare una via d’uscita.

“Il piano sarà costruito sulla base della scienza e su compassione, empatia e preoccupazione. Dobbiamo battere il virus, la povertà economica, il razzismo sistemico, accettare la sfida del cambiamento climatico, dare a tutti i nostri concittadini una possibilità”.

Prima del neopresidente, sul palco è salita la sua vice, Kamala Harris. Quest’ultima ha spiegato come la democrazia è forte e come non si pighi dinanzi a nulla. Infine anche la Harris ha ringraziato gli elettori per aver creduto in Joe Biden e ha promesso come, a prescindere da chi si è votato, il presidente si prenderà cura di loro.