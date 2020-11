Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti: vittoria anche in Nevada

Il 46esimo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn. è Joe Biden, che, allo stato attuale, dispone di 290 grandi elettori.

Con Joe Biden come 46esimo presidente gli Stati Uniti si tingono di blu, il colore del partito democratico.

Un democratico alla Casa Bianca

Ha già vinto le elezioni, ma allo stato attuale, dispone di 290 grandi elettori. Prospetta un futuro di impegni di lavoro difficile, ma al tempo stesso si propone di essere il presidente di tutti gli americani. Cosi in uno dei suoi tweet si è espresso Joe Biden:

“Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente”.

Con Joe Biden arriva anche la prima vicepresidente donna della storia americana, Kamala Harris che entra a far parte della storia del suo Paese.

Questa di Joe Biden è stata una campagna elettorale infuocata, combattuta contro il presidente uscente Donald Trump, che ha tenuto il mondo in sospeso fino al conteggio delle schede elettorali.

Ed è ancora in un clima di forte tensione, che le porte della Casa Bianca si apriranno a Joe Biden, 78 anni fra pochi giorni. E’ possibile che presidente ancora in carica Donald Trump non riconosca la sconfitta, e infatti in alcuni Stati si sta già procedendo al riconteggio delle schede elettorali.

Non concede la vittoria il presidente uscente, tanto che già da lunedì inizierà la sua guerra legale, per inficiare il risultato delle elezioni.

Trump ha affermato che questa elezione è ‘lungi dall’essere finita’ e che la vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati.

Tuttavia da New York a Washington l’entusiasmo nelle strade di chi festeggia la vittoria di Joe Biden è irrefrenabile.

Da Vicepresidente a Presidente degli Stati Uniti

Le congratulazioni arrivano ovviamente anche da Barack Obama, che si dice orgoglioso di potersi congratulare sia con Biden che con la vice Harris per una vittoria che definisce indubbiamente storica.

Come riporta anche Ait Usa 2020, sottolinea Obama che Biden, possiede tutto ciò che occorre per essere presidente.

Di fatti entrando alla Casa Bianca saranno molte le sfide da affrontare, un tipo di sfide che ‘nessun presidente ha mai dovuto fronteggiare’.

Tra i molti messaggi di congratulazioni al neo Presidente entrante anche quelli del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso a nome della Repubblica italiana e suo personale, al Presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Joe Biden i suoi più calorosi rallegramenti.