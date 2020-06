Uova sode cotte a fuoco spento: più gusto, ZERO spreco di gas

Scopri come fare in soli 15 minuti le uova sode cotte a fuoco spento, è facilissimo. Zero spreco di gas e più gusto: sono morbidissime e giallo intenso.

Le uova sode cotte a fuoco spento, sapete farle?

Tutti credono che per cuocere le uova sode bisogna bollirle in acqua con il fuoco costantemente acceso, ma non è necessario.

Le uova cuociono grazie al calore dell’acqua in cui sono immerse e non perché rimane acceso il fornello durante la cottura.

Per fare le uova sode cotte a fuoco spento utilizzerete il fornello solo per portare ad ebollizione la pentola d’acqua con dentro le uova, poi lo spegnerete e le uova cuoceranno grazie al calore dell’acqua in cui sono immerse.

Provate anche voi questo metodo semplice ed economico per cuocerle senza sprecare gas e soldi: saranno anche più gustose, morbide e giallo intenso in soli 15 minuti.

Com’è possibile che cuociano a fornello spento?

La cottura dell’uovo avverrà anche se non sarà accesa la fiamma perché:

il tuorlo a temperature sopra i 70° cuoce e si solidifica

invece l’albume anche a 60° inizia a rapprendersi

l’acqua sarà bollita e perciò sarà a circa 100°, impiegherà tempo per scendere di temperatura e nel frattempo le uova cuoceranno

Per questo motivo lasciando le uova immerse in una buona dose di acqua bollita (100°) cuoceranno perfettamente, la temperatura dell’acqua si abbasserà molto lentamente e non stracuoceranno come quando il fornello è costantemente acceso.

Il risultato sarà ottimo: albume bianco gesso non gommoso, tuorlo ben cotto e dal colore vivido senza alcuna patina verdastra dovuta all’eccessiva cottura.

Come cuocere le uova sode a fuoco spento

Ingredienti

2 uova

1,5 litro acqua

1 cucchiaio di sale grosso

Procedimento

Usate almeno 1,5 L di acqua per 2 uova in modo tale che galleggino e la temperatura dell’acqua non si abbassi troppo velocemente a fuoco spento!

Il cucchiaio di sale serve a far sigillare l’albume se il guscio dovesse rompersi.

Per cuocere delle ottime uova sode a fuoco spento ecco tutti i passaggi:

Mettete una pentola sul fuoco con dentro acqua, sale e le uova. Le uova dovranno galleggiare nella pentola. Accendete la fiamma viva e portate a ebollizione. Quando bollirà l’acqua avrà raggiunto i 100°, spegnete il fuoco e spostate la pentola dal fornello, lasciatela coperta col coperchio per il tempo giusto.

Leggi anche: cottura della pasta a fuoco spento

Come capire il tempo giusto?

Per delle uova sode classiche bisogna lasciarle immerse per 12 minuti.

Da soli potete fare dei tentativi per trovare la tempistica perl’uovo “cotto perfetto” in base ai vostri gusti, ma sappiate orientativamente che lasciandole in acqua per:

8-9 minuti saranno cotte ma il rosso sarà più morbido e cremoso

saranno cotte ma il rosso sarà più morbido e cremoso 13 minuti saranno completamente cotte, il tuorlo sarà più chiaro e ben sodo

Allo scadere del tempo che avete impostato le uova saranno pronte, potete immergerle in acqua fredda e poi sbucciarle.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”