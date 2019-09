‘Armando aggredisce Riccardo, Maria De Filippi costretta a separarli’: anticipazioni Uomini e donne 25 settembre

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 25 settembre:rissa tra due cavalieri, Maria De Filippi costretta ad intervenire

Oggi pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del trono over di Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Stando alle ultime anticipazioni, la puntata sarà ricca di colpi di scena e vedrà due cavalieri scontrarsi e la padrona di casa è costretta ad intervenire.

Uomini e Donne: Ida frequenta Armando

Secondo quanto riportato dal sito di gossip Il vicolo delle News , la puntata di oggi vedrà come protagonista Ida Platano. Nei precedenti appuntamenti con il trono over, la dama si è sempre mostrata pronta a voltare pagina, dopo la lunga e travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. La donna ha rivelato che si sta sentendo telefonicamente con un altro uomo, Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano l’ha anche inviata per una cena ma, almeno per il momento, non si sente pronta per accettare l’invito.

La dama ha poi dichiarato di essersi messa in contatto con un altro cavaliere, Ivan ma che per il momento si tratta di un amicizia perché è un uomo con il quale piace parlare e sfogarsi sui suoi sentimenti. Ma questo scatena una ingiustificata gelosia da parte del suo ex compagno. Cosa succederà in studio?

Rissa tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Secondo quanto dalle anticipazioni, pare che Riccardo Guarnieri non accetti l’idea che la sua ex compagna stia conoscendo altre persone e soprattutto sembra essere infastidito dal fatto che Ida si sarebbe fatta consolare da Armando, dopo che nell’ultima puntata è uscita dallo studio in lacrime. Le sue parole hanno di nuovo ferita dalle lacrime che, inevitabilmente, scoppia a piangere in studio e per tale motivo ha deciso di lasciare lo studio.

Armando non ha per niente apprezzato quanto affermato dal cavaliere e ha perso la pazienza. I due si sono scontrati verbalmente e quel punto la padrona di casa è intervenuta per placare gli animi.