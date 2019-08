Ida Platano mostra il difetto fisico alle gambe: il duro sfogo della dama di Uomini e donne

Ida Platano mostra il difetto fisico alle gambe. La Dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ si sfoga sui social. Ecco che cosa ha rivelato

Non molto tempo fa Ida Platano, Dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ è stata al centro delle polemiche perchè mostratasi agli occhi dei fan, visibilmente dimagrita, alcuni di loro osarono addirittura ‘denutrita come una persona del terzo mondo’.

Oggi la Dama Bresciana nota per la sua Storia con Riccardo Guarnieri, finita, si è mostrato in un nuovo scatto in cui mette alla mercè di tutti, il suo difetto fisico alle gambe spesso criticato dagli utenti nei commenti.

Lo scatto è accompagnato da un lunghissimo sfogo, che ha lasciato i suoi followers senza parole. Ecco cosa ha scritto.

Il duro sfogo della Dama sui social

Dopo esser stata sommersa dalle critiche, per il suo ‘difetto fisico’ alle gambe, che la ‘mette a disagio’, la Dama del Trono Over ha deciso di rispondere ai suoi follower con un lungo post di sfogo. Ecco cosa ha scritto:

‘Queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto alcune delle mie foto. È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e rispettarmi sempre di più e ne ho ancora molta da fare’

Ida Platano prosegue nel suo post, dichiarando che spesso non è semplice intraprendere la strada per ‘amarsi’, una battaglia personale spesso lunga perchè appunto risulta difficile non fossilizzarsi sui propri difetti piuttosto che sui propri pregi.

Ida Platano confessa: ‘Ti fa dimenticare quanto vali’

Poi la Dama di ‘Uomini e donne’ ha concluso il suo post confessando:

‘Non è una colpa innamorarsi, lo è invece non amare se stessi. Spesso chi ti fa dimenticare tutto il resto, ti fa dimenticare pure quanto vali’

La Platano dopo aver invitato chi la segue ad amarsi un pò di più, purchè sia difficile ha ringraziare tutti per il supporto da loro ricevuto, a chi crede in lei al di là di qual si voglia difetto.

Ecco lo scatto pubblicato dalla Dama Bresciana sui social: