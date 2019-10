Uomini e Donne trono Over, Riccardo riconquista la bella Ida Platano con una lettera d’amore: ‘Sei la più importante’. Una dichiarazione inaspettata

Ancora un riavvicinamento da parte di Riccardo nei confronti di Ida. Questo è quello che è emerso dalle anticipazioni delle prossime puntate del trono Over. Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto a Ida Platano di ripensare ad un ritorno insieme.

Uomini e donne, Riccardo ritorna con Ida

Nella nuova puntata di Uomini e Donne trono Over, pare che vedremo un bellissimo colpo di scena tra Ida e Riccardo. La loro storia d’amore è ormai finita da tempo, ma pare che la bella Ida, non avrebbe dimenticato per niente il suo Riccardo.

Nonostante i due si siano lasciati, pare che Ida non riesca proprio ad andare avanti, tanto che al sol pensiero che Riccardo esca con una donna, Ida sta visibilmente male. E questa situazione ormai va avanti da mesi tanto che Riccardo ha deciso di dare una svolta a questa situazione.

Riccardo la lettera d’amore per Ida

Grande colpo di scena nello studio di Maria De Filippi del trono Over. Nella puntata di ieri infatti, sembrava che la bella Ida, avrebbe mostrato un certo interesse per il bel Armando tanto da dichiarare che è pronta a rimettere da parte la storia con Riccardo. Ma qualcosa è andato diversamente, pare infatti che proprio nel pomeriggio di ieri, Riccardo sia ritornato di nuovo sui suoi passi chiedendo alla padrona di casa, di poter leggere una lettera ad Ida.

L’emozione è stata forte per Ida tanto da non riuscire a trattenere le lacrime in studio. Ma la bella dama del parterre femminile, si è anche dimostrata timorosa di questo improvviso ritorno di fiamma da parte di Riccardo.

La situazione è degenerata, quando Armando pronto ad uscire con Ida ha visto un contrattacco da parte di Riccardo. Il suo infatti, secondo Armando, sarebbe solo un altro modo subdolo di impedire a Ida di ricostruirsi una storia d’amore e di ritrovare la felicità senza di lui.