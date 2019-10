‘Gemma in lacrime abbandona lo studio’ Uomini e donne, anticipazioni 1 Ottobre

Uomini e Donne anticipazioni oggi 1 ottobre: Gemma Galgani pronta ad abbandonare il dating show di Canale 5?

Un nuovo appuntamento con il trono over andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:45. Il programma pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, come sempre ci regala tante risate e colpi di scena. Gemma Galgani prende un due di picche, lascerà il programma?

Armando bacia Ida: la reazione di Riccardo

Nelle scorse puntate Ida Platano ha lasciato lo studio in lacrime a causa del suo ex. Il motivo? Riccardo Guarnieri continua a sostenere che la dama siciliana è stata una delle donne più importanti della sua vita e che la loro relazione non potrà mai essere dimenticate per le bellissime emozioni vissute insieme. Il suo ex, dopo la loro tormentata storia d’amore, sembra aver definitivamente voltato pagine e non si è mai tirato indietro nel frequentare altre dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Dopo l’uscita dallo studio, Armando Incarnato corre dai lei per confortarla. Il cavaliere non ha mai negato che la dama gli interessa molto tant’è che decide di invitarla ad uscire con lui. I due hanno raccontato di aver passato una piacevole serata e tra loro è scappato anche un bacio. Il suo ex non l’ha presa bene e sembra ancora essere geloso di lei.

Gemma Galgani ha ricevuto un due di picche da Jean Pierre il quale ha affermato che la considera solo come un’amica e non prova attrazione nei suoi confronti.

Gemma Galgani lascerà il trono?

Da molti anni a questa parte, la ricerca di un principe azzurro si è rivelata tutt’altro che semplice. Lei continua a non trovare l’uomo ideale e il due di picche di Jean Pierre ha ferito, non poco, la dama torinese.

Questi continui contrasti con Tina Cipollari e le altre dame del parterre femminile spingeranno Gemma Galgani ad abbandonare il trono?Lo scopriremo presto…