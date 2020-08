Uomini e donne, Nicola Vivarelli beccato con un’altra donna: la segnalazione

Uomini e Donne trono over, Nicola Vivarelli ha già dimenticato Gemma Galgani? Avvistato insieme ad un’altra donna, la segnalazione accende il gossip

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (Sirius) sono protagonisti delle riviste di cronaca rosa per la fine della loro conoscenza. La coppia, nata ad Uomini e Donne, sarebbe scoppiata in questi giorni.

A dare la notizia, è Amedeo Venza tramite Instagram che ha fatto sapere ai suoi fan che i due non stanno più insieme: ecco le sue parole.

Uomini e Donne: già finita tra Nicola e Gemma?

Nei mesi scorsi, Nicola Vivarelli si è presentato negli studi di Uomini e Donne per corteggiare, solo ed elusivamente, Gemma Galgani. La loro relazione ha fatto subito storcere il naso ad alcuni telespettatori soprattutto per la differenza di età. Ad ogni modo, archiviati i pettegolezzi, la coppia ha scelto di vivere questo periodo di frequentazione lontano dai riflettori e non molte settimane fa sono stati paparazzati mano nella mano nella capitale. Ma cosa è successo tra i due?

Secondo recenti rumors la loro relazione è giunta a capolinea. La notizia è stata diffusa dal noto presentatore Amedeo Venza.

Le parole di Amedeo Venza

Tramite il suo account Instagram, Amedeo Venza ha dichiarato che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non formano più una coppia. Pare, inoltre, che il giovane corteggiatore sia stato avvistato insieme ad un’altra ragazza più giovane anche se non si hanno prove certe.

In merito alla rottura, il noto presentatore ha scritto:

“Scoop! Sirius alias Nicola alias nipotino di Gemma ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna accanto più convincente e più vicina per i suoi canoni sia estetici che anagrafici”

Stando alle ultime voci di gossip si tratterebbe di una ragazza mora di età inferiore ai 30 anni.