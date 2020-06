Uomini e Donne, Gemma e Sirius avvistati insieme per strada: il video...

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati pizzicati in flagrante durante un’uscita insieme. Il video dell’avvistamento desta sospetti.

Si muove qualcosa sulle bacheche di Instagram e i più arguti fan di Uomini e Donne si sono accorti di un rendez-vous sospetto. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, sono stati sorpresi a passeggio per le vie centrali della capitale.

Sul social network Instagram, un video esclusivo ha già fatto il boom di visualizzazioni. I seguaci della trasmissione di Maria De Filippi sono impazziti e pretendono di sapere se, dietro la frequentazione televisiva di Gemma e Sirius, ci sia ben altro.

Gemma Galgani beccata con Nicola Vivarelli fuori dallo studio di “Uomini e Donne”

Come testimonia questo video postato dalla pagina di gossip “Uomini e Donne News”, la settantenne piemontese e il ventiseienne toscano sono stati avvistati a braccetto, spensierati e disinibiti. Il giallo sulla loro liaison amorosa si infittisce e il popolo del web è bramoso di conoscere tutta la verità, nient’altro che la verità.

Il toyboy e la dama di Uomini e Donne non hanno ancora confermato né smentito il presunto appuntamento galante lontano dagli studi di Cinecittà. Sono rimasti in religioso silenzio e non hanno proferito parola.

Il motivo? Fonti vicine alla Galgani riferiscono che la dama del Trono over non voglia rinunciare alla propria privacy, nonostante sia ormai una vera e propria star del dating show di Maria De Filippi.

Il che rende inevitabile una domanda: possibile si tratti di due sosia? Opzione da non escludere, considerata la bassa risoluzione del video che non consente un’analisi approfondita delle fattezze del loro volto.

Intanto sul noto social network Instagram il popolo della rete si è sbizzarrito in spietati commenti, pregni di indignazione e disapprovazione. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sveleranno i retroscena della loro presunta uscita romantica? Si attendono i risvolti della vicenda.