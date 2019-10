Uomini e Donne anticipazioni 22 ottobre: La delusione di Armando

Tra poche ore andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La puntata di questo pomeriggio sarà ricca di colpi di scena.

Uomini e Donne: la scelta di Ida

Una storia d’amore che continua a fare parlare quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La scorsa settimana, il cavaliere ha chiesto alla padrona di casa si poter leggere una lettera alla sua ex fidanzata. Una lungo messaggio per esternare le sue emozione e i suoi sentimenti. Il cavaliere, tra le lacrime, ha confessato di provare ancora qualcosa per lei e che nonostante tutte le incomprensioni lei è sempre la donna più importante della sua vita.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del Vicolo Delle News. Dopo aver rifiutato il cavaliere è tornata sui sui passi. I due hanno trascorso molti giorni insieme e insieme hanno deciso di dare una seconda chance alla loro storia d’amore tanto da decidere di lasciare la trasmissione. Armando è rimasto veramente deluso dalla sua scelta e in studio avranno un battibecco per quanto affermato in una recente intervista.

Le parole del cavaliere napoletano

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano ha dato sfogo alla sua delusione:

“Mi aspettavo che Riccardo facesse qualcosa, ma non quello che ha fatto. Non quantomeno dopo che ha umiliato Ida davanti a tutta Italia semplicemente perché, a dir suo, lei gli ha mancato di rispetto o in ragione del consenso che ha dal pubblico, cosa che per Riccardo è un’ossessione.”

E poi ha aggiunto: