Uomini e Donne anticipazione 21 ottobre: “Siamo stati a letto insieme”, la confessione di Ida Platano

Oggi pomeriggio andrà in onda il primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne, programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, la puntata sarà ricca di colpi di scena. Ida Platano confesserà di essere stata a letto con un cavaliere: scoppia la rissa in studio, la padrona di casa costretta ad intervenire.

La confessione di Ida Platano

Ulteriori colpi di scena arrivano dalla nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne e riguardano proprio una delle coppie che hanno fatto molto parlare di loro in questi anni: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nelle scorse puntate, il cavaliere ha deciso di scrivere una lettera d’amore per la sua ex fidanzata ma inaspettatamente gli aveva rifilato un due di picche e per tale motivo era uscito in lacrime dallo studio. La dama di Brescia si era detta pronta per frequentare Armando Incarnato. I due son anche usciti insieme e tra loro è scattato un bacio.

Secondo quanto riportato dal portale di gossip, ilvicolodellenews, dopo la ultima registrazione Ida ha deciso di raggiungerlo subito dopo la fine della puntata. Dopo essersi confrontati hanno deciso di passare un’intera giornata insieme.

Le parole della dama di Brescia

La coppia ha trascorso una bellissima giornata insieme e hanno anche dormito insieme. Non ci sono stati baci ma hanno dormito insieme, mano nella mano.

La Dama di Brescia, nonostante i dubbi che l’attanagliano, è decisa nel dare una seconda opportunità alla loro storia d’amore. Così i due abbandonano il programma insieme per viversi fuori. Non mancano le liti con Armando Incarnato. Per quale motivo? per le dichiarazioni rilasciate da lui sul magazine di Uomini e Donne in cui ribadisce la sua delusioni per l’atteggiamento di Ida.