Uomini e Donne News, un’ex tronista è in dolce attesa:”Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero!”, il lieto annuncio sui social

Una bellissima notizia che riguarda una delle trasmissioni più amate e seguite degli ultimi venti anni. Un’ex tronista ha annunciato, tramite i social, che presto diventerà mamma, il messaggio emoziona i suoi seguaci: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero“.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese in dolce attesa

I telespettatori di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno il trono di Clarissa Marchese. L’ex Miss Italia ha conquistato tutti non solo per la sua bellezza ma anche per la sua dolcezza e sincerità. Durante la sua esperienza televisiva, un solo corteggiatore , Federico Gregucci , ha rapito il suo cuore e pare che tra loro due sia scattato il cosiddetto colpo di fulmine. Dopo una storia d’amore da favola la coppia ha deciso di convolare a nozze quattro mesi fa :cicogna in volo al trono classico.

Oggi, a distanza di poche settimane dal loro matrimonio, è giunta una notizia che ha lasciato il popolo del web senza parole: Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono in attesa del loro primo figlio.

L’annuncio sui social

L’ex tronista è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità con i suoi seguaci. Ma questa volta ha utilizzato i social per annunciare che i due sono in attesa del loro primo figlio.

Nel dettaglio, Clarissa Marchese ha condiviso su IG una tenera foto in cui indossa un bellissimo abito colore azzurro e suo marito che bacia il suo pancino. Il dolce scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia.

“Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero! Federico e io amiamo già alla follia il nostro bambino (o la nostra bimba)!”

Ecco lo scatto che ha emozionato i follower:

Congratulazioni alla coppia per questa fantastica notizia.