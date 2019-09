Uomini e donne ‘Droga nelle scarpe durante un’esterna’: la rivelazione choc dell’ex tronista

Ex tronista di ‘Uomini e Donne’ fa una rivelazione choc sul suo ex corteggiatore: ‘Mi mise la droga nelle scarpe durante un’esterna senza telecamere’. Ecco tutti i dettagli sull’accaduto

Come è noto, dopo la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’, Giulia De Lellis è stata autrice di un Libro, incentrato principalmente sui tradimenti subiti da Andrea Damante, il quale nella sua ultima intervista a Verissimo, raccontò che a far giungere al capolinea la loro storia contribuì una profonda crisi già pre-esistente.

A seguire tra virgolette le sue orme, anche Valentina Dallari, la quale ha recentemente pubblicato il suo primo lavoro autobiografico, ‘Non mi sono mai piaciuta’, dove oltre alla sua lotta contro l’anoressia, ha riportato alcune rivelazioni choc rispettive all’ex corteggiatore Andrea Melchiorre.

Valentina Dallari su Andrea Melchiorre: ‘Un bugiardo patologico’

L’ex tronista nel suo libro ‘Non mi sono mai piaciuta’, appena uscito on line e in tutte le librerie,ha rivelato alcuni retroscena relativi alla sua relazione durata pochi mesi con Andrea Melchiorre, il quale è stato dipinto come un ‘bugiardo patologico’, il quale sparava menzogne a mille pur di conquistarla.

Ecco alcune delle bugie raccontatele dall’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’:

‘Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio’

poi aggiunge:

‘Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli’

Valentina Dallari: ‘Andrea mise della droga nelle mie scarpe’

Dopo il tumulto di bugie, il retroscena inerente ad un’uscita esterna senza telecamere, durante la quale l’ex corteggiatore le avrebbe messo nella scarpa del fumo di anja, ovvero una sostanza stupefacente, ‘dando per scontato che la fumasse’ si legge online:

‘mise della ganja nelle mie scarpe’

Quale sarà stata, in proposito, la reazione dell’ex corteggiatore Andrea Melchiorre?