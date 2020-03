“A Roberta Di Padua piacciano le ragazze” La dama di Uomini e Donne lancia il gossip

Uomini e Donne trono Over, la bellissima Roberta Di Padua fa una confessione choc agli amici di Instagram: ecco cosa ha detto

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e guardato di sempre. Lo show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha sempre registrato ascolti molto alti, sopratutto nell’ultimo periodo con il trono Over.

Trono over, Roberta di Padua è gay?

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, però ha dovuto prendersi una pausa a causa dell’epidemia che affligge ormai da qualche mese l’Italia. Nonostante Maria abbia rispettato le normative di sicurezza, i componenti del programma hanno continuato a comunicare con i loro fans sui social. E a tornare sotto la luce dei riflettori questa volta è la bellissima Roberta Di Padua. La giovane infatti è molto attiva sui social e in questi giorni di quarantena ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dai sui fans.

In particolare un suo fan le ha chiesto se si fosse mai sentita attratta da una donna. La risposta della donna non è tardata ad arrivare infatti ha subito risposto al ragazzo:

“ Rispetto a questo ho sempre avuto le idee abbastanza chiare, però Rispetto i gusti di tutti”

Ha concluso la giovane mettendo a tacere pettegolezzi sul suo orientamento sessuale.

Emergenza Covid-19

Ormai è da tempo che Uomini e Donne non è più in onda proprio per l’emergenza covid, ma nonostante ciò i protagonisti del programma riescono a far sentire la loro presenza tramite i social. La stessa Roberta infatti dopo aver risposto alla domanda di un suo fans, ha parlato di questa emergenza che ormai ha colpito tutta l’Italia. La bella Roberta infatti si è detta favorevole a una chiusura di tutte le attività che possono creare assembramenti e quindi contagi.