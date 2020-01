Chi è Roberta Di Padua, la bellissima dama del trono over che fa girare la testa a tutti gli uomini. Ecco chi è

Scopriamo tutti i segreti di Roberta Di Padua, una delle dame più apprezzate del trono over di Uomini e Donne, il programma condotto in fascia pomeridiana da Maria De Filippi.

Chi è Roberta Di Padua

Roberta Di Padua nasce a Cassino nel 1982, dove cresce assieme alla sua famiglia.

Oggi vive a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, dove lavora per anni nella politica, locale e non solo. Per diverso tempo ha ricoperto il ruolo di assistente di Mario Abbruzzese presidente del Consiglio regionale del Lazio.

La Di Padua ha un figlio, Alex, avuto dalla relazione con Giuseppe D’Aguanno, che ha dichiarato essere il suo orgoglio più grande.

Di Padua a Uomini e Donne

La donna partecipa a Uomini e Donne, dove intraprende percorsi sentimentali caratterizzati da molti alti e bassi. Nel corso della partecipazione al programma, conosce diversi cavalieri ma purtroppo non riesce a trovare la persona giusta.

Famosa per aver frequentato Riccardo Guarnieri prima che andasse via con Ida, che ha sempre dimostrato un certo interesse nei suoi confronti.

Nonostante lei si fosse innamorata di lui, la loro storia è stata destinata a cessare visto l’interesse di Riccardo sempre per Ida.

La dama ha continuato a frequentare altri uomini come Armando e i nuovi volti del parterre, ma fino ad oggi non ha ancora trovato l’anima gemella.

Considerata una delle più belle tra le donne, viene apprezzata per la sua dolcezza sincerità e fisicità. Non teme il confronto e dice tutto quello che pensa: chi sarà il prossimo fortunato a catturare il suo cuore?