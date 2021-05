È giunta a sorpresa la scelta del tronista Massimiliano, ecco chi l’ha spuntata tra Vanessa ed Eugenia e quando lo vedremo in in onda!

Il dating show di Maria De Filippi naviga a vele spiegate verso le puntate finali e come un fulmine a ciel sereno è arrivata la scelta impensabile di uno dei tronisti più amati.

Ecco com’è andata la scelta di Massimiliano Mollicone e quando vedremo le puntate in tv, se non vuoi leggere SPOILER fermati qui!

Uomini e Donne 2021: la scelta di Massimiliano stupisce tutti

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne si sono svolte le scelte dei protagonisti del Trono Classico.

La prima a prendere una decisione è stata Samantha Curcio, che ha deciso di optare per il corteggiatore Alessio dopo l’ultimatum di Bohdan dal quale si era gradualmente allontanata nelle ultime giornate.

Dopo le forti emozioni della scelta della tronista curvy, un’altra scelta improvvisa è stata fatta: si tratta di quella di Massimiliano Mollicone.

Il giovane siciliano non ha avuto una vita facile e nel programma di Maria De Filippi ha cercato l’amore che lo rendesse finalmente felice. Il suo percorso sul Trono Classico in questa edizione è stato diviso fino all’ultimo tra Eugenia e Vanessa.

Dalle anticipazioni delle registrazioni sappiamo che alla fine la decisione è ricaduta proprio sulla giovane Vanessa Spoto e la decisione non era del tutto inimmaginabile nonostante per la maggio parte del percorso Massimiliano ed Eugenia sembravano aver raggiunto un buon legame.

La Rigotti però aveva mostrato insofferenza per la presenza dell’altra corteggiatrice ed aveva anche deciso di lasciare il programma ma proprio Massimiliano l’aveva convinta a restare.

Pian piano però i due si sono allontanati mentre con Vanessa era arrivato un bacio e la voglia di restare a telecamere spente.

Come avrà reagito Eugenia alla scelta di Massimiliano?

Uomini e Donne: quando vedremo la scelta di Massimiliano?

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono ormai in arrivo, poiché come già vi abbiamo anticipato, questo anno l’ultima puntata andrà in onda a fine maggio.

L’ultimo appuntamento previsto con Maria De Filippi ed i protagonisti dei Troni Over e Classico sarà infatti il 28 maggio e le registrazioni delle puntate restanti sono dunque alle porte, tanto che la scelta di Massimiliano e giacomo dovrebbe essere stata registrata ieri domenica 9 maggio come riporta anche Anticipazioni tv.

Non manca dunque molto per vedere tutte le scelte dei tronisti di Uomini e Donne, siete impazienti? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci!