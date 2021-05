Il dating show di Maria De Filippi questo anno terminerà in anticipo: una decisione che lascerà scontenti i fan! Ecco tutte le anticipazioni.

Secondo indiscrezioni non mancano molte puntate al termine di Uomini e Donne 2021 ma ancora numerose sono le sorprese che dovremo vedere.

Alcuni tronisti avrebbero già fatto la loro scelta, scopriamo di chi si tratta e tutti gli spoiler sulle prossime puntate de Uomini e Donne!

Uomini e Donne finisce prima? Ecco la data!

Il dating show di Maria De Filippi occupa da anni la fascia post prandiale nel palinsesto tv Mediaset con ottimi ascolti. Il pubblico si è affezionato alle vicende dei troni Over e Classico e l’appuntamento alle 14.45 per molti è ormai una tradizione.

Purtroppo dai rumor in rete si scopre che per questo anno sarebbe stata presa una decisione drastica. Le puntate di questa edizione terminerebbero il 28 maggio 2021.

L’ultima registrazione dunque sarebbe quella che si terrà a brevissimo e poi le puntate proseguirebbero per qualche settimana. Siamo davvero agli sgoccioli del programma più seguito del pomeriggio di Canale 5?

A quanto pare, come riporta anche Anticipazioni Tv, sarebbe proprio così, per dare spazio a Temptation island. Gli anni scorsi la trasmissione proseguiva anche nel mese di giugno.

I fan si possono però consolare con la notizia che le puntate che ci attendono riserveranno grosse sorprese e colpi di scena, a partire dalle scelte dei tronisti!

Uomini e Donne: le scelte di Samantha, Massimiliano e Giacomo

Nelle puntate che andranno in onda la prima a prendere una decisione sarà la tronista Samantha Curcio fino ad ora divisa tra Alessio e Bohdan. Proprio quest’ultimo ha dato un ultimatum alla ragazza, dicendole di fargli capire se voleva proseguire fuori dal programma insieme a lui oppure no.

Samantha allora ha inaspettatamente deciso di scegliere subito ed ha scelto Alessio, fatto entrare per primo in studio! Non solo, Samantha dirà in faccia a Bodhan di aver capito che di lei non gli importava!

Nel frattempo anche il tronista Giacomo Czerny è sempre più indeciso tra Carolina Ronca e Martina Grado due ragazze molto diverse tra loro che gli stanno mostrando di essere molto prese da lui. Nella registrazione di sabato scorso Giacomo ha dato uno spoiler: presto rivelerà chi ha scelto tra le due corteggiatrici!

Anche per il tronista Massimiliano Mollicone la scelta è ormai alle porte. Quella di Samantha è già stata fatta il 2 maggio mentre la sua e quella di Giacomo saranno registrate a breve. Come per Giacomo, anche per Massimiliano sono ancor in ballo due corteggiatrici: Eugenia e Vanessa. Con chi uscirà dal programma Massimiliano entro il 28 maggio?

E voi cosa ne pensate delle scelte dei tronisti? Chi preferite tra i protagonisti di Uomini e Donne? Lasciateci il vostro commento e continuate a seguirci per altre anticipazioni!