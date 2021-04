Uomini e Donne, anticipazioni aprile 2021: confronti e arrivi al Trono Over

Annunciati i nomi dei nuovi protagonisti del Trono Over, ma nelle prossime puntate assisteremo a molte novità anche per il Trono Classico!

Scopriamo insieme tutto quello che accadrà al dating show di Maria de Filippi nelle puntate in onda a partire da lunedì 19 aprile 2021.

Alcuni protagonisti saranno in crisi mentre per altri si apriranno nuove possibilità romantiche, ma non solo: chi vedremo in studio prossimamente!

Uomini e Donne, Anticipazioni del 19 aprile 2021

Inizia lunedì 19 aprile 2021 una nuova settimana del ventennale programma di Canale 5 in cui i sentimenti regnano sovrani. A partire dalle 14.45 infatti, dal lunedì al venerdì, con Maria De Filippi si avvicenderanno in studio i protagonisti del Trono Classico ed Over ed i due storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La bionda Vamp, in collegamento durante la scorsa settimana, ha chiarito il motivo del suo trasferimento a Torino, che non le permette di essere in studio attualmente.

Una delle protagoniste della puntata sarà Gemma Galgani, ancora in crisi e consolata da Nicola Vivarelli, nonostante si stia avvicinando al barese Roberto.

Un altro protagonista sarà Armando incarnato che, dopo aver mostrato interesse per Monalisa, pare essere rimasto colpito da Angela.

Sempre in studio a partire da oggi Luca tornerà a confrontarsi sul perché ha deciso di conoscere altre dame e non concentrarsi su Elisabetta.

Spazio anche al percorso di Giacomo Czerny che al momento pare essere attratto più da Martina e meno da Carolina e a quello di Samantha che invece pare sempre più coinvolta da Bodhan, tanto da far supporre che la scelta sia vicina!

Nel frattempo è tornata in studio Ida Platano, la vedremo ancora?

Uomini e Donne, tutti i nomi dei prossimi protagonisti

Gli appassionati del programma sanno che i protagonisti che si avvicendano in studio sono sempre nuovi e molto interessanti: ecco i nomi annunciati che vedremo apparire prossimamente al Trono Over.

Uno dei principali volti che stiamo vedendo in studio è quello di Aldo Farella, che di anni ne ha 69 ed è della provincia di Napoli. L’uomo è una delle frequentazioni di Gemma anche se Tina pensa che la dama non sia realmente interessata.

Oltre a lui come Cavalieri vedremo il 54enne Alessio Fintano, l’altoatesino Andrea Corrà, lo sportivo Domenico Cataldo ed il salernitano Amodio Curci.

Per quanto riguarda invece le presenze femminili, nelle prossime puntate avremo modo di vedere sedute nel parterre la leccese Chiara Ingrosso, mamma e professionista delle telecomunicazioni, oltre a Francesca Babini che di professione fa la skipper, a Sara Zilli originaria di Livorno amante del ballo e all’amante dello sport Cristiana Pirini.

