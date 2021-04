Tina Cipollari in questi giorni è assente da Uomini e Donne, perché sta traslocando a Torino? tutta la verità!

La bionda opinionista lascerà la sua amata città Roma per trasferirsi in Piemonte, a Torino, dove vive la sua nemica Gemma Galgani? scopriamo tutta la verità!

Tina assente a Uomini e Donne

Da qualche giorno l’opinionista più amata d’Italia non è presente nello studio di Uomini e Donne, per questo i fan sono davvero preoccupati.

Tina manca moltissimo al pubblico del programma di Maria De Filippi e in moltissimi hanno intasato il web di foto della Cipollari, dove hanno scritto “Tina mi manchi”.

Inoltre il suo amico Gianni Sperti e la conduttrice non hanno spiegato il motivo di questa improvvisa assenza.

Ma nella puntata di ieri, 15 aprile 2021, l’opinionista si è rivista ed era più carica che mai, nonostante fosse in collegamento.

Quando le è stata posta la domanda del motivo della sua assenza, Tina ha rivelato di trovarsi a Torino, scherzando sul fatto che fosse lì per fare delle indagini sulla sua nemica Gemma Galgani: quest’ultima vive proprio nel capoluogo piemontese.

Quando la dama del trono over ha visto l’opinionista ha subito chiesto:

“Chissà in quale quartiere o zona hai scelto”

Tina ha subito risposto dicendo che di certo non lo andrà a dire a lei, inoltre Gemma recentemente si è trasferita a Roma per comodità già durante il primo lockdown.

Senza saperlo, le due si sono scambiate la città, ma il dubbio sorge spontaneo, perché la Cipollari si trova in Piemonte? per un trasloco? scopriamo la verità!

Perché Tina Cipollari è a Torino?

Alcune indiscrezioni hanno rivelato che la bionda opinionista si trovi a Torino perché ha deciso di lasciare Roma per trasferirsi in Piemonte.

Lei è fidanzata con un noto ristoratore di Firenze, ma l’uomo vuole espandere il suo business proprio nella città di Gemma Galgani.

A quanto pare Tina ha deciso di seguirlo e probabilmente lei e i suoi figli andranno ad abitare vicino a Torino.

Davvero una bella notizia per i fan torinesi, di certo non per Gemma, anche se abbiamo detto che la dama si è trasferita a Roma, ma solo per un breve periodo.