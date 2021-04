Nuovo appuntamento in daytime per il programma di Maria De Filippi, molte saranno le novità delle prossime puntate: scopriamo quali!

Tanti i protagonisti dei Troni Over e Classico di questa edizione del dating show che vanta una presenza ventennale nel palinsesto Mediaset.

In studio si fa sentire l’assenza di Tina Cipollari ma Gianni Sperti sta punzecchiando a dovere tronisti e corteggiatori. Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 14 aprile di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, puntata del 14 aprile: Samantha indecisa tra due corteggiatori

Per tutti gli appassionati del dating show di Maria De Filippi una nuova settimana è iniziata all’insegna dei colpi di scena che stanno interessando molti dei protagonisti dei troni Over e Classico. Le anticipazioni che filtrano dalle registrazioni in questa edizione sono molto scarse ma si può cercare di ipotizzare cosa accadrà da diversi elementi.

Nelle scorse puntate il focus era sui giovani Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone, il primo indeciso tra le corteggiatrici Martina e Carolina, mentre il secondo alle prese con il suo tris di preferite (Vanessa, Eugenia e Federica)

Nella giornata odierna, mercoledì 14 aprile, si potrebbe dunque tornare a puntare l’obiettivo sulla tronista Samantha Curcio, ad ora una delle più contestate. La tronista è stata protagonista di uno scambio molto pungente con Armando Incarnato ma per quanto riguarda i corteggiatori non è ancora riuscita a trovare un’affinità con nessuno.

Potrebbe essere proprio l’arrivo di Bohdan a smuovere Samantha? Secondo le anticipazioni potrebbe essere addirittura indecisa tra lui ed Alessio, ma solo la visione della puntata scioglierà del tutto il mistero!

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria Tona torna al centro della scena?

Un’altra possibile protagonista della puntata o di quelle prossime sarebbe la tronista Over Maria Tona. La donna ha monopolizzato l’attenzione di corteggiatori e del pubblico per diverse puntate in questa edizione 2021 ma ora pare uscita di scena.

Tutti i suoi fan si stanno chiedendo dunque se questo allontanamento sia previsto, e quindi solo temporaneo, oppure se la dama abbia davvero detto addio alla trasmissione. Altra ipotesi è che la Tona abbia iniziato delle frequentazioni che al momento la tengono impegnata sentimentalmente.

Secondo tali ragionamenti, dato il tempo di assenza dallo studio Maria Tona potrebbe tornare ad essere protagonista, vedremo nelle prossime puntate se ciò accadrà.

Uomini e Donne, Tina assente e le altre storie

Le puntate dal dating show condotto dalla regina della TV Maria De Filippi sono una presenza costante nel palinsesto Mediaset ormai da più di venti anni.

La collocazione nella fascia pomeridiana, a partire dalle 14.45 dal lunedì al venerdì sono sempre molto seguite e gli appassionati si sono acccorti dell’assenza dell’opinionista Tina Cipollari. Quale sarà il motivo legato alla sua assenza?

Nella puntata odierna potrebbe inoltre esserci spazio anche per le vicende del trono Over tra cui quelle di Biagio e di Luca Cernelli. Una nuova presenza inoltre che ha destato molto interesse è quella della corteggiatrice Monalisa che ha suscitato l’interesse di Armando Incarnato

Per restare aggiornati su tutto ciò che accade nello studio di Uomini e Donne non resta che continuare a seguirci!