Tina Cipollari pronta per il matrimonio: “Maria De Filippi non sarà la...

Tina Cipollari ha rivelato alcuni dettagli sul suo matrimonio e svela che come testimone di nozze non sceglierà Maria De Fillippi, ma perché? scopriamo il motivo!

La bionda opinionista ha ritrovato la felicità grazie al suo attuale compagno Vincenzo, dopo la fine della storia con il suo ex marito Kikò Nalli, con il quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca, di 18, 14 ed 13 anni.

Tina Cipollari i 20 anni a Uomini e Donne

La storica opinionista di Uomini e Donne, programma della grande Maria De Filippi, ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv.

Dove ha parlato dei suoi vent’anni all’interno della trasmissione di Canale 5.

La rivista uscirà domani in edicola e ci sarà l’opinionista che si mostrerà sorridente con le candeline in mano e di certo non mancherà anche una bella torta al cioccolato, proprio come piace alla Cipollari.

Un momento speciale per festeggiare un traguardo davvero importante, che poche persone hanno raggiunto in qualsiasi trasmissione.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui, perché Tina si sposerà per la seconda volta con il suo attuale compagno, Vincenzo Ferrara.

Il matrimonio di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Le nozze tra i due innamorati non ci saranno a breve, ma magari tra un po’ di anni.

Tina ha già annunciato che Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze, nonostante il bellissimo e solido rapporto che hanno le due bionde.

Chiedere a una persona una proposta del genere è davvero un impegno, si tratta di un gesto molto importante.

L’opinionista nell’intervista ha rivelato con tutta la sua sincerità:

“A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo”

La De Filippi è un personaggio molto importante e anche Tina Cipollari se ne rende conto, per questo non vuole chiedere una cosa così importante.

Tempo fa, Tina e Vincenzo hanno anche affrontato una profonda crisi, che hanno poi superato ed ora sono più forti di prima.

La Cipollari ha fatto anche sapere che le nozze non avverranno subito, ma ci sarà da aspettare.

Ma ora il pubblico di Uomini e Donne ha un dubbio a cui pensare ancora più importante del matrimonio, perché Tina Cipollari è assente già da ben due registrazioni? la conduttrice non ha nemmeno spiegato il motivo e questo ha fatto preoccupare molto i telespettatori.