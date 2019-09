Andrea Damante ‘Non ci siamo lasciati per i tradimenti’: la verità a Verissimo sulla storia con Giulia De Lellis

Andrea Damante, ospitato da Silvia Toffanin a Verissimo rivela la verità sulla storia con Giulia De Lellis. Ecco perchè si sono lasciati

Andrea Damante, classe 1990, è divenuto noto al pubblico dopo la sua partecipazione nelle vesti di tronista nel dating Show di ‘Uomini e Donne’, e per la sua storia con Giulia De Lellis, la quale sarebbe terminata mesi fa a causa dei repentini tradimenti di lui, contenuti nel libro ‘Le corna stanno bene su tutto – ma io sto bene anche senza.

Durante la nuova puntata di ‘Verissimo’ di cui sono terminate le registrazioni, l’ex tronista si è concesso ad una lunga intervista a Silvia Tofannin, alla quale racconta la verità sulla loro storia d’amore, che secondo alcuni rumors, sarebbe ripartita, rumors poi durante l’intervista smentiti.

Ecco cosa ha rivelato alla padrona di casa, a ‘Verissimo’.

Andrea Damante a Verissimo: ‘Non ci siamo lasciati per le corna’

Secondo quanto rivelato dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, la cosiddetta favola moderna con Giulia De Lellis, non sarebbe finita a causa dei suoi tradimenti, bensi le ragioni sarebbero dettate da una crisi molto più profonda la quale si per diverso tempo sino a decretare la rottura ufficiale:

‘Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo’

poi ha aggiunto, rivelando quanto accaduto alla sua partenza per Los Angeles:

‘Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento’

Andrea Damante: ‘Giulia ha ingigantito tutto’

L’intervista dell’ex tronista di Maria De Filippi, prosegue rivelando che diversi tratti della storia raccontata nel libro scritto da Giulia De Lellis, sarebbero stati romanzati, per dare corpo al suo manoscritto.

In particolare la sezione in cui si parla delle presunte amanti e di Damante e delle sue telefonate:

‘Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita’

per poi aggiungere con tono al quanto seccato:

‘Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio’

La frecciatina a Giulia De Lellis

L’intervista si conclude con quella che sembra essere stata una palese frecciatina alla De Lellis, la quale dopo la loro rottura avrebbe avuto la forza di ‘riconsolarsi’ quasi subito, non con una, ma più persone:

‘Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei’

poi ha concluso, cercando di rispondere ai rumors che si stanno rincorrendo nelle ultime ore sui social: