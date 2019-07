Maria De Filippi, il ristorante rifiuta la cena gratis richiesta dall’ex volto di Uomini e donne

Uomini e Donne, la richiesta di un ex corteggiatrice ad un ristorante: cena gratis in cambio di pubblicità, la risposta ironica sui social

Un ex volto di Uomini e Donne umiliata da un ristorante dopo la richiesta di collaborazione, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne: la scelta di Mariano Catanzaro

Lo scorso anno è salito sul trono il modello napoletano Mariano Catanzaro, che con il suo fascino e simpatia ha conquistato il pubblico del dating show di Canale 5. Dopo un percorso non semplice per il tronista napoletano, il ragazzo decise di scegliere la giovanissima corteggiatrice Valentina Pivati. La loro storia d’amore è durata poche settimane e tramite una diretta Instagram la ragazza ha spiegato che tra loro due era finita a causa, probabilmente, delle incomprensioni caratteriali. Dopo la sua esperienza televisiva, Valentina Pivati ha conquistato tantissimi follower sul suo account di IG diventando una vera e propria influencer.

Nelle ultime ore, in rete circola una notizia che ha come protagonista l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Cosa è successo?

La richiesta di Valentina e l’umiliazione pubblica

Valentina Pivati ha contattato su IG un noto ristorante di Mazara del Vallo in provincia di Trapani per avviare una collaborazione. La ragazza ha spiegato che ad agosto sarà in sicilia e che voleva avviare una collaborazione in cambio di pubblicità:

“Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati e grazie ad un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina”

L’ex volto di Uomini e Donne è stata pubblicamente derisa dal ristorante in questione, ecco la risposta ironica sui social: