Maria De Filippi rivela ‘Maurizio è finito in ospedale per il peso…’: il trauma della conduttrice

Una Maria De Filippi schietta, sincera e sempre molto umile quella che si è espressa ai microfoni dei giornalisti della rivista Oggi, in edicola proprio da questa mattina. La moglie di Maurizio Costanzo ha raccontato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, dei suoi progetti e anche del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi, il “boss” di Mediaset.

Mara De Filippi non ha esitato a definire gli inizi della sua carriera ‘terrorizzanti’. Il motivo? Beh aveva paura di fallire, la stessa che assale tutti agli inizi di una nuova avventura lavorativa:

“Sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo il diritto di parola”.

E dagli esordi ad Amici:

“Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”.

Eppure, Amici si è rivelato un programma di successo, di quelli che incolla la gente alla Tv. Tantissime persone la vedrebbero, dopo tanti anni di carriera, in un futuro ruolo di direttore di rete risponde rivelando un particolare che non tutti ricordano del passato del marito che arrivò a ricoprire un ruolo importantissimo:

“Mi vengono attribuite cose in cui non c’è il minimo fondo di verità. E io ci resto malissimo… Ho visto Maurizio essere direttore di rete: ed è finito in ospedale! Io non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere: ma perché dovrei mettermi in una situazione del genere?”.