Unwashed, che cos’è la nuova moda che rispetta l’ambiente?

La nuova moda unwashed sta impazzando e punta a risparmiare l’acqua non lavandosi, il tutto per il rispetto per l’ambiente!

La nuova moda chiamata unwashed non si sa che origine abbia. Consiste nel lavarsi sempre meno con il solo scopo di risparmiare acqua.

Se inizialmente potremo avere repulsione dovremo riflettere sulle nostre abitudini, soprattutto se siamo soliti fare una o più docce al giorno.

La moda del non lavarsi

Questa nuova moda punta ad evitare lo spreco dell’acqua, diventando in questo modo più eco sostenibili, riducendo quindi anche l’uso di shampoo, detergenti o altri prodotti inquinanti che utilizziamo per la nostra pulizia. Alcuni VIP hanno già abbracciato questa nuova moda, personaggio come Russel Crowe, Brad Pitt e Johnny Depp. L’unwashed si scontra del tutto col concetto d’igiene, che comunque dovremmo tenere ben in mente, soprattutto in questo periodo storico di psicosi da corona virus covid 2019.

Esistono diverse chiavi di lettura: da chi limita la doccia ad una alla settimana, lavando quotidianamente denti, zone intime, ascelle e dei piedi.

I più radicali hanno solo una corretta igiene dentale, non lavandosi per intere settimane se non addirittura per un mese intero, compresi i capelli.

In Italia del concetto di non lavarsi per risparmiare l’acqua ne ha iniziato a parlare Mauro Corona, lo scrittore che comunque ha uno stile di vita considerato alternativo se non addirittura borderline.

Lo scrittore è principalmente alpinista e scalatore, oltre che testimonial sul ritorno ad uno stile di vita antico e più semplice. Ha spesso dichiarato che gli capita molto spesso di non lavarsi, cosa capibile durante una spedizione, meno in una società civile.

In Francia invece secondo un noto settimanale francese, lo stesso sta accadendo anche oltr’Alpe. Nel paese ci sono molti influencer che pubblicano video, post, nei quali spiegano come risparmiare acqua rispetto alle abitudini igieniche.