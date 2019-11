Consumo di acqua, 10 consigli per risparmiare per il bene del Pianeta

Dobbiamo sempre essere oculati e risparmiare nel consumo di acqua, cosa molto vera per tutte le risorse della Terra

Il consumo di acqua è da limitare: essa è una risorsa fondamentale per la nostra vita e non possiamo permetterci di sprecarla. Essa non è inesauribile ed è fondamentale imparare a non sprecarla. Si tratta di avere delle piccole abitudini sane, che toccano ogni ambito e aspetto come l’igiene personale, pulizie di casa, irrigazione delle piante.

Oltre a ridurre gli sprechi, si riducono le spese in bolletta.

Il decalogo per non sprecare acqua

Non sprecare acqua non è per nulla complicato e non inciderà in maniera pesante nella nostra vita. Si tratta per lo più d’accorgimenti pratici quotidiani: