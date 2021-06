Tornano le puntate in prima tv della seguitissima soap spagnola con avvincenti colpi di scena: ecco le anticipazioni!

Le vicende di Acacias 38 veleggiano verso la fine ma ancora molte puntate in anteprima italiana ci attendono.

Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 20 al 26 giugno 2021.

Una Vita, trame al 26 giugno: Felipe legge la lettera di Ursula?

Felipe ha trovato la lettera della defunta Ursula ed è deciso a leggerla. Ancora una volta Genoveva interviene e riesce ad influenzare il futuro marito. L’avvocato infatti strapperà la missiva senza leggerla.

Nel frattempo Felicia è venuta a sapere da Liberto che Camino avrebbe una relazione con l’artista Maite. La ristoratrice è talmente infuriata che picchierà la figlia.

Non solo, Felicia obbligherà Emilio a tener d’occhio la sorella ma ciò creerà ulteriore tensione.

Una Vita, prossima settimana: il matrimonio di Genoveva e Felipe è alle porte, Camino confessa tutto

Nonostante il matrimonio è ormai alle porte, Felipe ha sempre più dubbi sulla futura sposa al punto che vorrebbe rimandare le nozze.

Intanto Camino non è più disposta a nascondere l’amore per Maite ed affronta la madre. Liberto nel frattempo caccia Maite dall’atelier.

Una Vita, spoiler: Lolita entra in travaglio improvvisamente, il matrimonio salta?

L’avvocato decide di confessare i dubbi che nutre su Genoveva a Ramón.

Julio e José andranno in città ma Cinto dovrà distrarre Bellita, come chiesto da José.

Marcia vuole dare l’ultimo saluto a Andrade che sta per morire ma Santiago si oppone. Marcia vorrà incontrarlo ugualmente.

Nel frattempo la cerimonia di nozze sta per iniziare ma Felipe cerca di prendere tempo. Intanto Lolita entra in travaglio improvvisamente e la famiglia Palacios dovrà assisterla nel parto.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che seguire le università puntate di Una Vita e non perdere le nostre anticipazioni!

