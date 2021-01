Un posto al sole, spoiler: torna Lucia Gravina? L’indizio di Nina Soldano

I fan della soap ricordano il personaggio della malvagia Lucia Gravina, una foto postata da Nina Soldano ha fatto tremare tutti!

Nina Soldano è una delle attrici più amate di Un posto al sole e tutti i fan si chiedono quando ritornerà sul set.

Da alcune Stories si potrebbe ipotizzare un ritorno nel ruolo della cattivissima Lucia? Facciamo chiarezza!

Se sei curioso di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole continua a leggere!

Nina Soldano bionda: torna Lucia?

La bravissima attrice Nina Soldano ha salutato il set della storica soap di Rai 3 da qualche settimana. Il personaggio di Marina è molto amato dai telespettatori che ormai da anni seguono Un posto al sole tanto che la stessa Nina si è sentita di chiarire i motivi.

La Soldano ha specificato infatti che la scelta di allontanarsi dal set non è dipeso dalla sua volontà. La donna interpreta infatti il personaggio di Marina Addezio Giordano fin dal 2003.

Nelle scorse ore una serie di Stories sul profilo Instagram della Soldano ha fatto pensare ai fan che la cattivissima Lucia Gravina stesse per tornare in scena.

L’attrice si è mostrata infatti con un nuovo look che ha sorpreso tutti: una parrucca a caschetto biondo platino!

Per chi segue la soap sa benissimo che la Soldano è da sempre con il suo iconico caschetto nero corvino mentre è il personaggio di Lucia Gravina ad essere bionda!

La figura di Lucia era presente nei primi episodi e rappresentava un alter ego monto più cattivello, di Marina Giordano.

Ma dunque il personaggio della Gravina sta per tornare ad Upas? No, i fan di Marina possono stare tranquilli perché si è trattato solo di un divertente cambio di look che l’attrice ha voluto provare aiutata dal suo hair stylist di fiducia.

Spoiler sul ritorno di Marina

Nonostante non si sappia ancora con certezza se Marina Giordano tornerà nella soap, nelle prossime puntate l’attenzione sarà ancora puntata su di lei.

Roberto Ferri comincerà infatti ad indagare per sapere dove sia finita la donna ma la rivale Lara gli svelerà che Marina si trova in compagnia di Fabrizio in Svizzera.

I fan di Nina Soldano vorrebbero sapere con certezza se il personaggio di Marina tornerà, per ora ancora nulla è stato confermato ma è giunto uno spoiler che lascia ben sperare.

Lo sceneggiatore della soap, Dario Carraruto, come riporta Blasting News, ha confermato che il personaggio della Giordano tornerà! Dunque si tratta solo di armarsi di un po’ di pazienza!

Per scoprire cosa accadrà nella soap Un posto al sole non resta che sintonizzarsi tutte le sere alle 20.45 su Rai 3.