Chi è Nina Soldano, Marina di Un posto al sole: età, marito e figli

Ecco tutto quello che sappiamo dell’attrice che interpreta il personaggio di Marina Giordano nella soap opera di Rai 3.

Tutti i fan di Un posto al sole conosceranno sicuramente uno dei personaggi più apprezzati della soap opera, Marina Giordano.

Marina è interpretata dalla bravissima Nina Soldano, di cui è stata da poco annunciata l’uscita di scena.

I fan dell’attrice non l’hanno presa bene e sperano in un eventuale ritorno, che al momento sembrerebbe non essere contemplato.

Chissà se l’attrice verrà coinvolta in nuovi progetti, cosicché i suoi fan avranno modo di vederla altrove.

Chi è Nina Soldano

Antonina Soldano nasce a Pisa, il 26 marzo del 1963, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Appassionata di recitazione sin da piccola, esordisce con Fantastico 6 nel 1985 come valletta.

Debutta come attrice con le pellicole La notte degli squali e Delitti e profumi e recita in varie fiction televisive come Casa famiglia, Un caso di coscienza, Il capitano e Il giudice Mastrangelo.

Raggiunge la massima notorietà con Un posto al sole, fiction nella quale è presente dal 2003 con il ruolo di Marina Giordano.

Nel corso della sua carriera viene premiata dall’Associazione Culturale Italiana di New York con il premio di “Attrice italiana più popolare all’estero”.

Nel 2021, però, arriva l’annuncio dell’uscita di scena del personaggio di Marina dalla seguitissima soap.

I fan non la prendono bene e le inviano numerosi messaggi di affetto, ai quali l’attrice ha pubblicamente risposto:

“Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me… non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo.”

Vita privata e curiosità

Nina Soldano è impegnata da anni con Teo, che è più giovane dell’attrice di dieci anni.

L’artista è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 137mila followers.