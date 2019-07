Un Posto al Sole, spoiler al 9 agosto: la sconvolgente decisione di Serena

Come sappiamo Un Posto al Sole non va in vacanza e le storie che ci stanno per raccontare sono sempre più avvincenti. Quale sarà la decisione di Serena che sconvolgerà Filippo?

Tutti pronti per qualche anticipazione di Un Posto al Sole in Agosto? Una soap piena di sorprese che ci lascerà veramente a bocca aperta. Vediamo insieme cosa succederà.

Il cuore pazzo di Renato

Mentre Otello non si capacita della scelta della sua Teresina e Raffaele resta sempre più preoccupato per Diego, Renato sta per fare qualcosa di inaspettato.

Sembra infatti che l’imprenditore impegnato con Anna, rivolga lo sguardo verso un’altra donna che per ora resta nell’ombra e della quale scopriremo la sua identità più avanti nel tempo. Molti rumors collegano la figura di Renato a quella della madre di Mia e Alex ma è possibile arrivi una terza figura, in grado di sconvolgere completamente il cuore di Poggi.

Il figlio Niko è invece impegnato con il Processo Picardi, la quale moglie Adele però potrebbe ribaltare tutto e rendere vani i grandi lavori svolti e portare alla scarcerazione diretta di Manlio.

La decisione di Serena sconvolge Filippo

Serena ha un segreto con Leonardo, che arriva durante quella famosa gita in barca – una situazione che da una parte l’ha sconvolta, mentre dall’altra l’ha avvicinata al giovane ragazzo misterioso.

Evitato il discorso di un secondo figlio con Filippo, ora si trova davanti ad una decisione che potrebbe compromettere il loro rapporto e porterebbe alla scoperta di questa intesa particolare con Leonardo.

Per questo motivo Serena prenderà una decisione così strana e folle, da far sconvolgere Filippo facendogli venire dei dubbi molto forti in merito.