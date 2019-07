Un Posto al Sole, spoiler al 9 agosto: colpo di fulmine per Renato

Un Posto al Sole, spoiler al 9 agosto: colpo di fulmine per...

Ci sono molti colpi di scena a Un Posto al Sole che riguardano proprio il nostro Renato. Cosa sta per combinare?

Nuove importanti rivelazioni di Un Posto al Sole fino al 9 agosto, dove avremmo a che fare con un Renato innamorato e una Marina disperata.

Alberto scopre l’identità di Arturo

Marina è disperata per suo padre e la malattia, tanto che sta facendo di tutto per passare del tempo con lui e non lasciarsi più sfuggire alcuna occasione. Anche Raffaele riallaccia i rapporti con l’uomo e si ritrovano come i vecchi tempi, ricordando e raccontandosi tutte le vicende del presente.

Ma Alberto riesce a scoprire l’identità del giardiniere di Marina ed ha tutte le intenzioni di usare la notizia a suo favore. Non sappiamo ancora che cosa ha in mente, ma è certo che attuerà un piano diabolico per distruggere e ricattare la sua eterna nemica.

Nel mentre Marina è ignara di tutto questo e non si accorgerà di nulla, presa totalmente da suo padre e alla rivalutazione del suo nome grazie all’avvocato Leone.

Colpo di fulmine per Renato

Renato, un pò nell’ombra in questo periodo, ritorna ad essere protagonista e nutrerà un certo interesse per una new entry della soap.

Non sveliamo ancora il nome ma forse dovrebbe avere a che fare con la mamma di Alex e Mia – arrivata alla terrazza per mettere le cose in chiaro con le figlie.

La crisi con Anna è risaputa ma il cuore di Renato ora si è voltato proprio verso un’altra situazione. Come andrà a finire?