Un Posto al Sole, spoiler sino al 30 agosto: l’ira di Filippo tuona a Palazzo

Un Posto al Sole torna nelle nostre case e sono tantissime le novità che ci aspettano. Cosa succederà ai protagonisti della soap più amata di sempre?

Vi è mancato Un Posto al Sole? Nessuna paura perché da lunedì 26 agosto ritornerà più in forma che mai. Vediamo insieme cosa combineranno i nostri protagonisti?

La scelta di Vittorio

Abbiamo lasciato Vittorio Del Bue pronto a partire verso casa del padre per schiarirsi le idee, con l’immagine della marmellata che lo ha fatto sussultare. Al suo rientro dopo aver passato del tempo con il fratellino e la famiglia il ragazzo ha le idee chiare, ma alcune indiscrezioni ci indicano che una scoperta particolare lo farà vacillare nuovamente e tutto potrebbe cambiare in un attimo.

Dall’altra parte abbiamo Alex, combattuta per il ritorno del padre che ora è diventato una donna e vorrebbe parlare con le sue figlie. Una decisione molto difficile che però potrebbe compromettere il suo rapporto con la sorellina Mia, ignara del fatto che il padre sia tornato in città per vederle e abbracciarle.

Renato è in crisi mistica con Anna da quando ha passato del tempo con Adele. Inutile negarlo ma tra i due nascerà qualcosa e il rapporto con la bella Anna potrebbe proprio naufragare: ma Adele sarà pronta ad un simile passo?

L’ira di Filippo su Serena e Tommaso

Filippo capisce tutto dopo aver visto Tommaso e Serena insieme, affiatati più che mai e con un atteggiamento che lascia poco all’immaginazione.

Per questo motivo capisce che tra i due c’è stato qualcosa e che lui non è a conoscenza del fatto. Ora quello che vuole scoprire è cosa sia accaduto: la sua ira irrompe a Palazzo Palladini e ci saranno dei momenti di fortissima tensione!