Un Posto al Sole, anticipazioni 8 agosto: il segreto del padre di Alex

Un Posto al Sole prima della pausa estiva ci regala qualcosa di inedito come la presenza del padre di Alex e Mia, una donna misteriosa

Entra a far parte del cast di Un Posto al Sole il padre di Alex e Mia, una donna che farà sicuramente parlare di sé.

Renato si invaghisce di Adele

I problemi con Anna sono così tanti che Renato sembra proprio perdere la testa per Adele – la moglie di Manlio. Una donna che fa risvegliare i suoi sensi e che potrebbe fare al caso suo.

Renato e Anna non hanno più la stessa passione e gli stessi ritmi, per questo lui forse – senza nemmeno saperlo – sta cercando qualcosa di nuovo che potrebbe trovare in Adele, anche lei apparentemente interessata all’uomo.

Come si evolverà la faccenda lo sapremo solo a partire dal 26 agosto dopo la pausa estiva della soap: proprio in quei giorni andremo a scoprire se la storia con Anna sia finita e magari ci sia qualche spiraglio con questa donna che gli fa battere il cuore.

Il padre di Mia e Alex

Sappiamo bene che Mia e Alex hanno tantissimi problemi ora che la mamma ha deciso di abbandonarle per un periodo. Quello che invece è emerso in questi giorni è questo padre che da un giorno all’altro ha abbandonato la famiglia.

Ma quell’uomo è diventato Carla ed è pronto a riprendersi le sue bambine. Le due ragazze sono notevolmente scosse, così gli abitanti della Terrazza che mai si sarebbero aspettati questo segreto così difficile da portare avanti.

Anche in questo caso dovremmo attendere il rientro dalla pausa estiva, prima di cominciare a mettere a posto tutto il puzzle.