Un Posto al Sole, curiosità: gli attori interpretarono Natale in casa Cupiello

Nel 2001 i protagonisti di Un Posto al Sole misero in scena Natale in casa Cupiello. Scopriamo tutte le curiosità.

In queste ultime ore, sta circolando un’incredibile curiosità su Un Posto al Sole, che ha stupito i tanti fan della soap opera di Rai 1.

La notizia riguarda una puntata andata in onda addirittura nel 2001, quando tutto il cast mise in scena l’opera teatrale “Natale in casa Cupiello”, scritta da Eduardo De Filippo nel 1931.

Visto che stasera andrà in onda, su Rai 1, l’omonimo film con Sergio Castellitto (ve ne abbiamo parlato qui), il pubblico è curioso di scoprire qualche info in più.

Natale in casa Cupiello a Un Posto al Sole

Nel lontano 2001, gli sceneggiatori di Un Posto al Sole decisero di omaggiare il maestro Eduardo De Filippo mettendo in scena, all’interno della soap partenopea, degli stralci della commedia natalizia.

Gli autori pensarono di sfruttare il contesto di una recita parrocchiale per mettere in scena la bellissima opera.

La commedia si intrecciò poi con le vicende dei personaggi, protagonisti dell’epoca in Un Posto al Sole.

Presero parte alla puntata attori come Carmen Scivittaro (Teresina) nei panni di Concetta o Guido Del Bue (Germano Bellavia) in quelli di Nicola Percuoco.

Tutte le curiosità su Un Posto al Sole e Natale in casa Cupiello

Entrambe le opere, seppur in maniera diversa, offrono ai telespettatori la visione su uno spaccato di Napoli.

Tra l’altro, entrambe le messe in scena hanno un attore comune, Marzio Honorato, che in Un Posto al Sole interpreta Renato Poggi, mentre nella versione televisiva dell’opera teatrale del 1977 veste i panni di Vittorio Elia.

Nel remake che andrà in onda stasera, 22 dicembre, avremo modo di vedere Pina Turco, nei panni di Ninuccia, che in Un Posto al Sole, invece, interpreta il personaggio di Maddalena De Luca.

Sono tante le similitudini tra Un Posto al Sole e Natale in casa Cupiello, che non possono affatto sfuggire al telespettatori più attenti.