Natale in casa Cupiello, anticipazioni film con Castellitto: cast e quando va in onda

Torna la storica pièce teatrale in un film con Sergio Castellitto: quando vedremo l’imperdibile pellicola è tutte le curiosità!

Un Natale all’insegna della tradizione nella prima serata di Rai Uno che propone il nuovo film di Sergio Castellitto.

Scopriamo tutte le anticipazioni su Natale in Casa Cupiello in onda il 25 dicembre!

Natale in casa Cupiello: trama del remake

La storica commedia di Eduardo De Filippo è rimasta nel cuore di tutti che almeno una volta hanno sorriso e si sono commossi con Natale in casa Cupiello.

La trama del nuovo film con Castellitto ricalca quella originale. Il film è ambientato nella Napoli degli anni ’50 in una famiglia, quella dei Cupiello, che si dibatte tra i problemi della quotidianità e la voglia di passare un Natale sereno.

L’idea di un Natale in famiglia è il pensiero fisso del capofamiglia, Luca Cupiello interpretato da Sergio Castellitto.

L’uomo vorrebbe preparare un bellissimo presepe per condividere lo spirito del Natale con l famigliari che però sono troppo presi dai loro problemi per pensare alla festa.

Il figlio Tommasino non gli darà ascolto come la moglie Concetta che sarà preoccupata per le sorti del matrimonio di sua figlia Ninuccia.

La ragazza avrebbe infatti deciso di lasciare il facoltoso marito Nicolino. Il motivo è l’amore: la donna ha infatti deciso di seguire il cuore che l’ha sempre legata a Vittorio.

Concetta riesce ad intercettare la lettera ma sfortunatamente Luca che non sa cosa contenga la farà avere proprio a Nicolino.

Il cast di Natale in casa Cupiello

Il nuovo film nasce da una collaborazione tra Picomedia e Rai Fiction ed è diretto da Edoardo de Angelis.

Nel cast oltre a Sergio Castellitto che interpreta Luca Cupiello e Marina Confalone nel ruolo di Concetta, ci sono anche altri nomi noti.

Tra questi Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo.

Il nuovo film di Castellitto: quando andrà in onda?

Il film Natale in casa Cupiello è tratto da una commedia entrata nella tradizione dello spettacolo italiano, perciò la scelta della Rai si pone in linea scegliendo come serata per la messa in onda proprio Natale.

La sera del 25 dicembre infatti potremo assistere al film con Castellitto in prima serata su Rai 1.

Per non perdersi questo imperdibile appuntamento si potrà anche sintonizzarsi su RaiPlay è guardarlo in streaming. Sempre sulla piattaforma si potrà rivedere nei giorni successivi.

Non resta che prepararsi per un Natale da passare coi propri cari con le serate allietare dai programmi che la tv propone. Continuate a seguirci per avere altre anticipazioni!