Un Posto al Sole, curiosità: Erik Tonelli racconta la verità su “Tommaso”

Tutti i fan di Un Posto al Sole sono tormentati da una domanda: Leonardo è Tommaso? A rispondere proprio l’attore Erik Tonelli

Erik Tonelli è l’attore di Un Posto al Sole alla quale viene rivolta una domanda continua dai fan: sei Tommaso o sei solo Leonardo? Leonardo è Tommaso? Lui ha cercato di rispondere tramite un video diretto.

La verità su Tommaso e Leonardo

Da quando Leonardo è arrivato all’interno della soap napoletana con il suo personaggio tutti si sono chiesi se fosse o meno Tommaso.

Il gioco degli autori è stato magistrale, considerando l’uscita di scena di “Tommaso” e l’arrivo di un ragazzo che si è spacciato per lui durante un sequestro di persona in Messico. Sicuramente in futuro ci potranno essere ancora delle verità nascoste e delle sorprese ma per ora l‘attore Erik Tonelli ha voluto rispondere a tutti in merito ai tanti dubbi.

La verità di Erik Tonelli

Erik Tonelli è l’attore che ha sostituito Michele Cesari e i due ruoli sono totalmente differenti. In due occasioni l’attore ha voluto dare qualche spoiler ai fan direttamente dal suo profilo Instagram cercando di smentire in tutti i modi la correlazione tra le due persone – unite solo da un destino e da un gioco per farsi liberare da quei malviventi.

Ma nonostante questo i fan non si arrendono e credono proprio ci sarà prima o poi un colpo di scena: o il ritorno di Tommaso oppure una scoperta agghiacciante sul ruolo di Leonardo nella vicenda.

Dalle stories dell’attore si evince chiaramente – con toni pacati, leggeri e rassicuranti – che i due non siano assolutamente collegati e che Leonardo è un personaggio a sé – che farà si girare la testa a Filippo e Serena ma per altri motivi, più di tutto sentimentali.