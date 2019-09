Un Posto al Sole, ecco tutte le coppie nate grazie alla soap più amata

Domani torna l’appuntamento con Un Posto al Sole, ma conoscete già tutte le coppie che sono nate all’interno della soap? Vediamoli insieme!

Amiamo tanto Un Posto al Sole tanto da conoscere tutto: ma sapete tutte le coppie che sono nate al suo interno? Eccole!

Un Posto al Sole, la soap napoletana più amata della televisione

La soap Un Posto al Sole nasce con vista Vesuvio ed è in onda dall’Ottobre del 1996 entrando così nel cuore di tutti gli italiani. Personaggi che sono cresciuti – e invecchiati – con noi facendo in modo di condividere ogni loro passo senza deludere mai.

La televisione italiana è ricca di fiction sempre molto gradite, ma questa soap in onda oramai da tantissimi anni su Rai Tre colpisce e affonda ad ogni puntata, con il trattamento di temi attuali dove identificarsi continuamente.

Le coppie nate all’interno di Un Posto al Sole

Noi siamo abituati a considerare i personaggi, ma lo sapete che si sono formate tantissime coppie negli anni?

Serena Rossi e Davide Devenuto

Impossibile dimenticare Carmen la moglie di Filippo, andata via dopo la disperazione di aver perso il figlio – rapito dalle acque del mare improvvisamente.

Lui è Andrea, il cui sorriso è contagioso e che ne combina sempre una più del diavolo. I due sono innamoratissimi e genitori del piccolo Diego. Convoleranno presto a nozze e sono una coppia bellissima.

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinelli

Il principe azzurro Filippo e la moglie di Andrea, nella realtà sono marito e moglie affiatati e divertentissimi.

La loro storia d’amore ha fatto nascere la bellissima figlia Sole e condividono tutto in totale serenità.

Giorgia Gianetiempo e Luca Turco

Eccoli qui, chi l’avrebbe mai detto che Rossella e Niko in fondo in fondo ci nascondessero una relazione d’amore? Venuta oramai allo scoperto, due dei protagonisti più amati e che conosciamo da quanto sono piccolini – crescendo hanno scoperto di essere fatti l’uno per l’altra.

Lorenzo Sarcinelli e Ludovica Bazzaglia

Il nostro Patrizio Giordano ha perso la testa per la rossa Anita Falco e sembra proprio che il loro amore stia procedendo a gonfie vele.