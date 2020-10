Un Posto al Sole, anticipazioni al 16 ottobre: il “ritorno” di Arianna

Le anticipazioni di Un Posto al Sole non finiscono mai di stupirci e uno sperato “ritorno” di Arianna ora sembra farsi più concreto.

La prossima settimana in Un Posto al Sole ci sarà un atteso ritorno e farà ben sperare i fan.

Le prove per incastrare Modica

Nelle nuove puntate non mancheranno i colpi di scena. Come sappiamo Giulia Poggi è stata truffata da Modica e ora è intenzionata a fargliela pagare. Se la polizia non può far nulla, allora lei chiederà aiuto ad Ornella per incastralo in qualche modo: in settimana finalmente la luce, perché Giulia otterrà finalmente le prove che da tempo cerca per farlo uscire allo scoperto.

Altra situazione annosa quella del triangolo Serena, Leonardo e Filippo. Serena si reca da Filippo per parlare e dirgli tutto sulla gravidanza, ma un grave malore interrompe la confessione e Filippo la porta urgentemente all’ospedale.

Leonardo – non appena avuta la notizia – corre da Serena ma rimane stranito nel vedere i due ex coniugi insieme. Per questo Leonardo decide di prendere provvedimenti e parlare a muso duro con il suo rivale mettendolo al corrente sul bambino e sulla paternità. Uno scontro che avrà non poche ripercussioni su Sartori: come reagirà?

La telefonata tra Silvia e Arianna

Intanto Niko sembra essersi ripreso, dopo aver affrontato anche la situazione del bullismo nei confronti del figlio Jimmy. Grazie al lavoro sembra ci sia anche un riavvicinamento con Susanna e non è detto che le prossime puntate non regalino qualche sorpresa.

Per tutti coloro che attendevano il ritorno di Arianna, ecco che in settimana Silvia riceverà una sua telefonata che la metterà al corrente di nuove sfide lavorative. Il suo rientro è vicino?

Silvia ha da vedersela anche con Ilaria, che continua a sottoporre la figlia Rossella a incredibili ritmi stressanti. Da buona madre prenderà la situazione di petto e metterà la figlia in guardia.