Cosa accadrà ad un Posto al Sole la prossima settimana? Ecco le anticipazioni del 12 al 16 ottobre!

La prossima settimana ad Un Posto al Sole ne accadranno di tutti i colori, tra vendette e chiarimenti sono tantissimi i colpi di scena!

Anticipazioni dal 12 al 16 ottobre

Ogni settimana è ricca di avvenimenti e da lunedì 12 ottobre le vicende dell’amata soap napoletana si infittiranno sempre di più. Come sappiamo Jimmy è stato preso di mira da alcuni bulli a scuola e sarà proprio la cugina Bianca a prendere le sue difese: Angela si accorgerà dell’accaduto mentre Niko è depresso per la fine della sua storia con Susanna.

Facendo un passo in avanti, Serena si deciderà di parlare a Filippo della gravidanza ma nel momento in cui si troverà davanti a lui avrà un grave malore. Filippo ignaro della situazione la porterà in ospedale per dei controlli: Leonardo accorrerà immediatamente e sarà stupito nel vederli insieme.

Questo porterà Leonardo ad un duro scontro con Filippo, chiarendo il suo ruolo di padre e di quello che vuole per il futuro. Una doccia fredda per Sartori che si ritroverà nuovamente sull’orlo del precipizio: la crisi con Serena, una nuova gravidanza e la paternità di Leonardo sono dettagli non facili da metabolizzare.

La vendetta di Giulia

Intanto Giulia, dopo aver ricevuto una notizia spiacevole dalla Polizia, decide di attuare un piano per incastrare l’uomo che le ha rovinato la vita truffandola. Per fare questo ha bisogno dell’aiuto dell’amica fidata Ornella: si presterà? E riusciranno le donne a pinzare una volta per tutte il truffatore?

Anche Rossella sarà protagonista delle nuove puntate, visti i ritmi imposti dall’amica Ilaria che non le lasciano respiro. Interverrà direttamente Silvia per mettere a posto le cose e aiutare la figlia a prendere una posizione netta.

Non mancano le tensioni tra Marina e Roberto, dopo il riavvicinamento con Fabrizio.