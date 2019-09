Un Posto al Sole, anticipazioni al 4 ottobre: Ferri mette in guardia Marina

Un Posto al Sole ci da sempre nuovi spunti e nuove avventure. Ora Ferri si mette in mezzo nella vita di Marina e vuole metterla in guarda da Fabrizio

Cosa accadrà nella prossima puntata di Un Posto al Sole? Le anticipazioni sono molto interessanti! Scopriamole insieme

Marina tra le braccia di Fabrizio

Marina non sa la verità su Fabrizio e per questo motivo si lascerà andare tra le sue braccia, non considerando che dietro tutto questo ci potrebbe essere un lato oscuro.

Il segreto è ancora ben custodito e Marina sembra quasi dimenticare che questa persone ha permesso che il padre venisse arrestato, accusato di un omicidio mai commesso.

Travolti da una strana passione, Marina si troverà davanti ad un bivio: continuare l’azione legale ai danni di Fabrizio per riabilitare il nome del padre o far archiviare tutto quanto?

Oltre a questo i Sartori saranno alle prese con la loro crisi di famiglia, e con il grande dolore della bambina che risentirà di questo clima in casa. Clima che porta Filippo ad accettare l’offerta di Ferri nell’andare a vivere a casa sua per qualche tempo.

Che Roberto voglia farlo divorziare dalla moglie definitivamente?

Roberto Ferri passa all’azione con Marina

Ferri non fa solo quello, infatti cerca di mettere in guardia anche Marina su questo Fabrizio, dal passato torbido e ben nascosto.

Ferri vede in questa relazione qualcosa di sbagliato e non avrà tutti i torti: Marina non può di certo immaginare che – come sembra – sia stato proprio Fabrizio ad uccidere il padre per poi dare la colpa ad Arturo.

Una ingiustizia che sicuramente dovrà venire a galla, anche se l’uomo pensava di essere tranquillo ed essersi messo questa vicenda alla spalle. Ferri non si arrende e sembra proprio voglia indagare su Fabrizio cercando di sapere qualcosa in più su di lui.

Clicca qui se vuoi scoprire alcune curiosità interessanti sulla soap napoletana più amata!