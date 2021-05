La soap di Rai 1 campione di ascolti sta giungendo al gran finale di stagione, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana!

La soap Il Paradiso delle Signore si è confermata anche per questa quinta stagione uno dei programmi di punta di Rai 1, con più del 20% di share a puntata.

I fan ella trasmissione sanno che le prossime puntate saranno cruciali per l’evoluzione della trama: ben due delle più amate protagoniste potrebbero lasciare la soap!

Se non vedi l’ora di scoprire cosa accadrà ne il Paradiso delle Signore continua a leggere!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: tra Vittorio e Marta è tutto finito?

Tra Vittorio e Marta le cose sono ormai giunte al termine e la crisi pare ormai irrecuperabile. I due si sono detti addio e Marta dopo qualche incertezza deciderà di accogliere la proposta della Sterling. Adelaide parlerà con Umberto di questa decisione.

Nel giorno dell’addio a Milano, Marta saluterà con un pranzo i parenti e poi si congederà dalle amiche del Paradiso. Incontrerà anche Vittorio per caso e tra i due per un attimo sembrerà che le cose possano sistemarsi.

La notte che i due trascorrono insieme non basterà però a riavvicinarli: la Guearnieri sarà ancora decisa a partire. Sarà con una lettera, affidata alle amiche Veneri, che Marta dirà addio alla sua vita fino ad ora.

Trame al 28 maggio: Rocco vuole partire per la Sicilia, Giuseppe nasconde ad Agnese una lettera

Tra Rocco e Maria l’amore è forte ed il giovane Amato è al settimo cielo anche per l’offerta di diventare ciclista professionista. Unica ombra riguarda il padre di Maria. Rocco vorrebbe organizzare una “fuitina” per risolvere la situazione ma il piano non va in porto.

Per Rocco allora l’unica soluzione sarà quella di partire alla volta della Sicilia per avere un confronto con il signor Puglisi ma Maria lo blocca.

Nel frattempo Giuseppe riceve una lettera proveniente dalla Germania da parte di una certa Petra e deciderà di nasconderla alla moglie Agnese..

Puntate prossima settimana: Gabriella prende una decisione su Parigi

Se Marta ormai ha preso una decisione sul trasferimento a New York, Gabriella è ancora indecisa se seguire o meno il marito a Parigi. Cosimo cerca di convincerla dicendole di cogliere l’opportunità di lavorare con Defois.

Gabriella chiede al marito di darle del tempo per decidere ma nel frattempo lui dice alla madre del trasferimento. Alla fine la stilista giungerà ad una sofferta decisione, dopo aver saputo della separazione tra Vittorio e Marta.

Marcello scopre che Fiorenza ha assoldato un giornalista di gossip per screditare Ludovica e cercherà di trovare il modo di fermarla.

Per scoprire cosa altro accadrà e per restare sempre aggiornati sulle curiosità che riguardano i protagonisti de Il Paradiso delle Signore continuate a seguirci!