Nuove appassionanti puntate della soap di Rai 3 in onda la prossima settimana: colpi di scena ed, ecco nel dettaglio le anticipazioni!

Prosegue la crisi dei Cantieri, mentre Roberto rischia di finire nella trappola di Lara. Momento decisamente negativo anche per Vittorio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021.

Un posto al sole, trame al 4 giugno: Ferri, Marina alle prese con i Cantieri, Vittorio deluso

La soap partenopea che da molti anni appassiona generazioni di telespettatori tornerà come di consueto anche la prossima settimana. Le nuove puntate andranno infatti sempre in onda alle ore 20.45 su Rai 3 e le repliche potranno essere riviste sulla piattaforma gratuita Rai Play.

Negli episodi dal 5.706 al 5.710 l’attenzione resterà focalizzata ancora sulla crisi dei Cantieri e sul ritorno di Marina. Per la gioia dei fan infatti Nina Soldano è tornata questa settimana e lo scopo del ritorno a Napoli di Marina è proprio legato ai Cantieri.

La Giordano infatti è rientrata proprio per dare man forte a Roberto Ferri, ormai messo alle strette dal perfido Pietro. Questa settimana Marina e Roberto collaboreranno per affrontare la difficile crisi dei Cantieri anche se Pietro non si è affatto dato per vinto. Nel frattempo Franco vorrebbe avere giustizia per Ernesto ma le cose potrebbero sfuggirgli di mano.

Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana: Lara mette in atto il suo piano

In seguito all’intervento di Marina, Pietro non è uscito di scena anzi. Il suo obiettivo è velocizzare la trattativa per acquistare il terreno dei Cantieri anche sotto la spinta di Men’kov. Pietro è anche preoccupato per lo strano comportamento di Biagio.

Nel frattempo tra propio tra Lara e Pietro il rapporto si rinsalda al punto che la donna accetterà di dar vita al piano di Pietro ai danni di Ferri. Lara infatti dovrà utilizzare il suo fascino per sedurre Roberto e carpirgli informazioni da passare poi ad Abbate.

Intanto Vittorio è ancora scioccato per quanto è venuto a scoprire prima della partenza per Madrid ed ora avrà il bisogno di superare questa grande delusione. Patrizio cercherà di dargli consigli per evitare che in un momento di confusione possa ferire qualcun altro.

Un posto al sole, cosa accadrà: Silvia pensa a Giancarlo, Renato ottiene le prove

Renato si affida a Jimmy ed alle sue tecniche per cercare di ottenere le prove della pigrizia del cognato sul lavoro. Proprio Raffaele però si accorge di qualcosa e per non farsi scoprire lavorerà con solerzia come mai prima. Renato però si affiderà al drone di Jimmy e con quello potrebbe finalmente entrare in possesso delle prove che cerca.

Silvia tenta di far capire a Michele di sentirsi messa da parte ma lui non pare accorgersi e ciò aumenta il senso di delusione della donna. Nel frattempo Silvia si troverà a riflettere sulla presenza di Giancarlo nella sua vita: l’uomo riesce a farle compagnia e tra i due c’è una buona sintonia.

Per scoprire cos’altro accadrà non resta che continuare a seguirci per restare sempre aggiornati sui vostri programmi tv preferiti!