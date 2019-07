Un Posto al Sole si tinge di passione, gelosia e tradimento con Beatrice come protagonista tra Diego e Aldo. Cosa sta per succedere?

Un Posto al Sole è la soap italiana da sempre più seguita e amata: ora al centro di tutto troviamo un trio che farà discutere e dividerà l’opinione dei telespettatori.

Marina prende in casa l’uomo misterioso

Derubata da un uomo misterioso, Marina Giordano riceverà una chiamata da parte della mensa dei poveri che darà lei delucidazioni su chi sia stato a prendere la sua foto da giovane.

Un mistero che ha il sapore di casa, tanto che Marina vorrà incontrare l’uomo misterioso e portarlo a casa per stabilire un contatto con lui.

Chi è questo Arturo e perché conosce così bene Marina? Gli utenti hanno ipotizzato possa essere suo padre ma la verità è ancora tutta da scoprire.

La confusione di Beatrice

Beatrice non sta con Eugenio ma con la new entry Aldo, uomo affascinante ma sposato. Lei, stufa di fare l’amante occasionale, prende la decisione di lasciarlo seppur non convinta.

Diego soffre per lei e quando scopre del suo allontanamento da Aldo prova una a diventare nuovamente suo amico – seppur impossibile. Raffaele Giordano si accorgerà della sofferenza del figlio e consiglierà a Beatrice di allontanarsi definitivamente da Diego così da potergli permettere di vivere la sua vita al meglio.

Ma il primogenito di Giordano non sembra essere della stessa idea e la sua furia tuona in tutto il Palazzo. Cosa farà Aldo in tutto questo?