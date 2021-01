Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 25 al 29 gennaio 2021: Roberto sempre più rapito da Lara…

Arrivano nuove anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda nei prossimi giorni in televisione.

In particolare, possiamo dare uno sguardo alle trame delle puntate che vanno dal 25 al 29 gennaio 2021.

Notiamo, in particolare, che Roberto Ferri sarà sempre più ammaliato da Lara che continua a sedurlo. Riuscirà la donna ad abbindolare l’imprenditore?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 gennaio

Nelle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 25 al 29 gennaio 2021, vedremo che Michele nutrirà dei dubbi circa l’identità dell’uomo che ha percosso sia lui che Silvia.

Le cose peggioreranno e verranno a crearsi dei momenti critici e dei contrasti in famiglia. Il giornalista, però, non si accontenterà e andrà fino in fondo alla vicenda, al fine di fare chiarezza.

Vittorio si accorge di non avere il riscontro che aveva prima in radio, dove è arrivata Chiara Petrone a cambiare gli assetti consolidati. Serena vuole ricostruire la sua famiglia, anche se prova molta pena per ciò che è successo a Leonardo.

Lara, intanto, sarà sempre più seducente e provocatoria, nei confronti di Roberto Ferri.

Gli spoiler della soap

Tanti sono gli eventi che stanno cambiando all’interno della telenovela partenopea. Ci si concentrerà – in particolare – su Vittorio e sul periodo difficile che dovrà affrontare dopo l’allontanamento di Alex.

La giovane, infatti, lo ha lasciato per andare in Spagna, al fine di cogliere al volo un’importante opportunità lavorativa.

Vittorio esorterà Chiara a non cambiare lavoro, al fine di mantenere la sua autonomia. Filippo e Serena, intanto, cercheranno di dare una mano a Leonardo, che esce da un periodo molto difficile.

Roberto, dal canto suo, farà di tutto, pur di capire che fine abbia fatto Marina Giordano, che si è allontanata da Napoli.