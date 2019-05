Un Posto al Sole, anticipazioni 22 maggio: Patrizio aggredisce Rossella

Quali eventi portano le anticipazioni di Un Posto al Sole? Ecco cosa sta per succedere di molto grave per Rossella

Molte le anticipazioni di quello che andremo a vedere preso ad Un Posto al Sole con nuovi particolari e inquietanti dettagli. Perché Patrizio sta per fare del male a tutti?

Il desiderio di Ciro

Le puntate della soap in questi giorni andranno in onda dalle 20.25 anziché 20.40, ma non mancheranno dei nuovi entusiasmanti colpi di scena.

La questione di Ciro e Franco è molto particolare, infatti la distanza con Angela inizia a pesare molto così come l’avvicinamento un po’ troppo diretto con il ragazzo.

Ciro l’ha salvata da Costantin e lei si sente tradita e abbandonata da Franco, tanto da non riuscire quasi più a capire se lo vuole o no. Boschi si accorgerà di tutto e affronterà Ciro accusandolo di aver portato Angela dalla sua parte.

Ci sarà uno scontro violento? Non ci è dato saperlo per ora, ma sappiamo per certo che i due si troveranno quasi alle mani per contendersi Angela e il suo amore.

Rossella aggredita da Patrizio

Dall’altra parte abbiamo il ritorno di Patrizio, un ragazzo che non somiglia minimamente al figlio di Raffaele Giordano.

Patrizio è cambiato: strano, euforico, sempre pieno di energie e convinto di poter riconquistare Rossella. Vittorio si accorge di qualcosa di strano, così come il fratello Diego.

Una brutta notizia quando Raffaele scoprirà che il figlio fa uso di stupefacenti – ovvero anfetamine. Patrizio però andrà oltre con Rossella, aggredendola soprattutto verbalmente – sfociando le sue azioni in una lite violenta che non porterà nulla di buono.