Un bacio rubato a Un Posto al Sole? Questa volta Serena dovrà affrontare Leonardo e avere la fermezza di dirgli quello che prova veramente. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole si aggiunge di tasselli molto interessanti e la vista di Serena sta per essere di nuovo stravolta da Leonardo. Quel bacio sarà ricambiato?

L’ossessione di Cerruti per Michele

Cerruti è innamorato di Michele e questo porta a grandi disperazioni per l’uomo. Ora, Saviano dovrà fare in modo di dissuaderlo, in quando amore impossibile che deve cessare sul nascere – ma come fare per non spezzargli il cuore?

Stesso discorso vale per Alex, tradita da Vittorio che è tornato tra le braccia di Anita sempre più convinta di rivolerlo nella propria vita. Una botta che sicuramente la giovane sorella di Mia non si aspetta e con la quale dovrà sicuramente fare i conti uno di questi giorni.

Il senso di colpa di Vittorio è sempre più evidente, ma il giovane del Bue non se la sente di dire la verità per paura delle conseguenze che dovrà affrontare.

Il bacio di Serena e Leonardo

Leonardo e Serena hanno una complicità che non è passata inosservata a nessuno – tanto che ora lui tenta di baciarla e lei si sposta in tempo.

Si toglie da quel bacio per non compromettere il rapporto con il marito, ma non si sa se sia realmente quello che vuole. Ora Filippo intende assumere Leonardo e si crea all’interno dell’azienda qualcosa di molto imbarazzante: per questo la Sartori decide di affrontare il ragazzo e chiarire una volta per tutte i ruoli di ognuno.

Come andrà a finire tra i due?